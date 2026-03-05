暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

阿布達比的扎耶德港（ Zayed）遭伊朗攻擊後濃煙升起。（路透）

沒人知道伊朗衝突究竟還會持續多久，投資人不得不思索，若想預測市場走勢，該參考四年前爆發的俄烏戰爭，還是1990年代的波斯灣戰爭？

彭博資訊報導，不少人在「複習」2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後市場上的各種交易走勢，押注本周能源價格的飆升會加劇通膨，刺激美元持續堅挺，同時也導致債券和股票走軟。儘管市場去年對美國和以色列發動的12日伊朗戰爭反應冷淡，但投資人擔心，這次的中東衝突可能持續更久。

●油價若飆至每桶100美元 史坦普500指數可能下跌超過10%

瑞穗銀行駐倫敦固定收益、貨幣及大宗商品策略主管羅切斯特說，「翻翻2022年的小本本就行了」，「這既是一場戰爭，也是一場物流危機。全球約20%的能源供應暫時無法離開該地區，這是一場貿易衝擊」。

一些分析師認為，現在就假設會出現像2022年那樣的衝擊仍為時過早。紐約時報周三報導，伊朗官員已向美方 釋出談判訊號，這一消息為市場帶來些許喘息。不過，不過，這一消息很快就被伊朗否認。

自戰爭爆發以來的市場反應，與俄羅斯入侵烏克蘭後的情況有明顯相似之處。

布蘭特油價一度跳升至接近每桶85美元，天然氣價格也飆升至2023年以來最高。股市則瘋狂震盪。美國公債價格也下跌，因通膨疑慮再起，縮減聯準會降息的空間，同時削弱美債做為傳統避險資產的地位。美元兌所有主要貨幣均走強。

Macro Hive市場策略主管Bilal Hafeez周二在報告中表示：「投資人開始緊張了。周一時市場還預期中東衝突會很短暫，美股當天甚至收漲。但現在市場開始為更長期的衝突定價。」

他表示，如果情況類似1990年波斯灣戰爭，油價可能在一個月內升至每桶100美元，而史坦普500指數可能橫盤甚至下跌超過10%。

若債市表現與過去衝突時期相似，美國10年期公債殖利率可能升至4.25%至4.6%，而美元兌歐元和日圓有望進一步走強。

Wilson資產管理公司避險基金經理Matthew Haupt也從四年前的烏克蘭戰爭中尋找線索。他表示：「我們看到的是純粹的拋售。某種程度上連避險資產都不再安全。」他本周已平倉看多油價的部位。「現在的市場劇本和烏克蘭戰爭時很像，但這次焦點在石油，而且可能變得更大。」

●2022年俄烏戰爭引發通膨竄升 美股大盤全年下跌19%

市場最大的擔憂是，中東動盪可能像2022年一樣引發全球通膨衝擊。當時烏克蘭戰爭打亂供應鏈，各國政府被迫增加支出以保護企業與消費者。僅歐盟政府就承諾投入超過5000億歐元（約5820億美元），主要透過舉債籌資。

當年，美元綜合指數在2月24日俄烏開戰至年底期間上漲6%。通膨憂慮使2年期美債殖利率上升超過2.8個百分點，10年期殖利率上升1.9個百分點。金價下跌，而史坦普500指數全年下跌19%，是2008金融危機以來最大跌幅。

雖然自上周五以來，歐洲天然氣價格一度飆升85%，但仍遠低於2022年的高峰。不過對歐洲而言，此次風險可能更高，因為俄羅斯能源仍受限制，任何額外供應損失都可能對通膨造成更大衝擊。

花旗集團策略師表示，如果衝突持續超過兩周，天然氣價格可能從目前每兆瓦時55歐元左右，飆升到100歐元。

●市場已削弱降息預期 這回石油衝擊影響範圍更廣

本周英國和歐洲的殖利率大幅上升，因為交易員們已將英國央行降息的可能性排除在外，甚至開始考慮歐洲央行升息的可能。這種重新定價反映了市場對通膨的擔憂，以及各國政府為增加國防支出而進一步舉債的風險。

Principal資產管理公司亞洲固定收益主管Howe Chung Wan表示，他同樣以2022年的能源衝擊做為參考，但認為伊朗戰爭的影響可能更大。

他指出：「烏俄戰爭的石油衝擊主要影響歐洲，但這次影響範圍更廣。」如果波灣主要國家軍事介入，「中東地緣政治格局可能出現更大的轉變」。

●還需要更多時間評估伊朗戰爭持久性

摩根大通策略師表示，在2022年俄烏戰爭爆發後的一個月內，散戶投資人對股票仍保持耐心，但對債券較沒有耐性；當市場意識到戰爭可能長期化、並引發持續的油價與通膨衝擊後，散戶開始持續拋售股票與債券基金。

當然，也並非所有人都敲響警鐘德意志銀行的策略師指出，目前油價漲幅仍遠不及歷史上一些重大危機，例如2022年俄烏戰爭或1990波斯灣戰爭。

分析師表示，過去能源衝擊若要導致史坦普500指數持續下跌超過15%，通常需要油價在數月內飆升50%至100%，並伴隨更廣泛的宏觀經濟損害以及央行鷹派政策。

高盛董事長蘇德巍表示，需要幾周時間才能更清楚了解局勢，但目前市場反應仍算「溫和」。