戰時的保命符？行經荷莫茲海峽貨輪強調「中資」經營

編譯劉忠勇／綜合報導
一艘油輪行經荷莫茲海峽；示意圖，非鐵娘子號散裝輪。（路透）
本周通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的一艘散裝貨輪特別表明自己是由中資營運的身分，凸顯在中東戰事期間，航行船隻正設法確保能安全通過海峽。

據彭博和Kpler 的船舶追蹤數據顯示，周四清晨，「鐵娘子號」（Iron Maiden）沿著阿曼海岸線試圖通過海峽時，將船舶識別訊號中的目的地，從「待命」（For Orders）更改為「中國船東」（CHINA OWNER）。Kpler 數據顯示，去年12月以來，這艘船便一直在波斯灣執行多趟運貨任務。

隨著衝突地區局勢惡化，美以和伊朗雙方你來我往空襲，通過此咽喉點的航運交通已幾近停滯。周末，液化石油氣（LPG）油輪「博阿濟齊號」（Bogazici）也表明自己為穆斯林所有且由土耳其營運，顯然是為了在通過海峽時免遭攻擊；該船目前已抵達印度附近海域。

中國和波斯灣周邊國家貿易往來密切，不僅運送散裝大宗物資至當地不同港口，也進口大量原油。自上周六戰爭爆發以來，北京方面已呼籲衝突各方務必確保船舶能安全通過。

營運「鐵娘子號」的興達航運（上海）公司（Cetus Maritime Shanghai）發言人對此表示，該公司不會對營運細節發表評論，特別是在相關言論可能危及船員安全的情況下。船東 Mi-Das Line SA 並未登記電子郵件或電話號碼，註冊地址顯示和日本的 Doun Kisen KK 有關係。

據半官方的法斯通訊社（Fars）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊本周表示，荷莫斯海峽目前處於戰時狀態，行經的船隻「可能面臨飛彈或流竄無人機的威脅」。該組織指出，伊朗已攻擊無視警告的10艘以上油輪。

