美產油全球第一 為什麼油價還被伊朗牽著走？

編譯季晶晶／綜合外電
美國雖為全球最大產油國，但石油價格由全球市場決定，加上荷莫茲海峽運輸受威脅，伊朗衝突仍推高油價。(路透)
美國雖為全球最大產油國，但石油價格由全球市場決定，加上荷莫茲海峽運輸受威脅，伊朗衝突仍推高油價。(路透)

美國已經是全球最大產油國，為何仍無法抵禦中東局勢動盪帶來的衝擊？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，近日美國汽油價格在短短數日之內飆升，每加侖上漲20美分，漲幅約7%，凸顯了石油市場的全球化特性。

根據美國能源資訊署（EIA）數據，儘管美國石油產量驚人，但仍有近三分之一的原油出口，同時，國內消費也有近三分之一仰賴進口。這是因為美國本土生產的原油多為輕質原油，適合提煉汽油，但在生產柴油、航空燃油等其他石油產品方面效率較低，因此仍需從國外進口重質原油或相關成品。

這意味美國加油站的價格並非僅由德州或新墨西哥州的油井決定，更受到全球供需與交易員預期心理的影響。目前，市場最擔心的是美國與伊朗的衝突可能導致荷莫茲海峽實質關閉。

能源顧問集團Rapidan Energy Group總裁、前總統小布希能源顧問Bob McNally表示，如果荷莫茲海峽未能「很快」恢復通行，國際油價很可能衝破每桶100美元，屆時全美汽油均價將重回每加侖4美元以上。他警告，即使海峽重新開放，若中東產油國的設施受損嚴重，恢復正常生產仍需時間。

此外，即使伊朗本身因制裁而產量有限（每日約350萬桶，低於伊拉克，但高於科威特），但其石油仍透過中國等買家流入市場。一旦供應中斷，這些買家轉向其他市場尋求替代供應，將直接推高全球價格。

同時，荷莫茲海峽運輸受阻，導致區域內的儲油設施滿載，迫使部分國家在最需要供應的時候反而必須減產。

伊朗戰火 油價何時會衝破100美元大關？油市分析家有共識

灣區油價每加侖5元 經濟學家卻驚訝「漲幅太小」

能避開荷莫茲海峽？沙國試圖從紅海運出原油 船東還是怕

美伊衝突擾動海運市場 中東至中超大型油輪運費飆破紀錄

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

