中東戰火波及晶片 南韓示警關鍵氦氣恐斷供

南韓晶片業擔心，伊朗危機可能會擾亂中東對一些關鍵晶片製造材料（如氦氣）的供應。(路透)

南韓執政黨國會議員金永培周四表示，南韓晶片產業憂心，伊朗危機若持續延燒，將擾亂來自中東的關鍵材料供應，且因能源成本飆升，恐導致晶片價格上漲。

金永培會見三星電子等企業高層以及工商團體後表示，晶片業者告訴他，這場危機可能阻礙大型科技公司在中東建設AI資料中心建設的長遠規畫，進而影響晶片需求。

他在記者會上說：「我們常說半導體超級周期已經到來，但資料中心計畫極有可能受阻，這可能會對晶片需求帶來麻煩。」他說：「與會人士提到，如果這些關鍵材料無法從中東取得，半導體生產作業可能中斷。」

金永培指出，晶片業擔心，伊朗危機可能會擾亂中東對一些關鍵晶片製造材料（如氦氣）的供應。氦氣在半導體生產的導熱處理過程中不可或缺，且目前沒有其他可行替代品。

受惠於全球科技巨人競相興建 AI 資料中心，三星電子和 SK 海力士近日記憶體晶片價格持續攀升。

但亞馬遜（Amazon）周一表示，位於阿拉伯聯合大公國與巴林的部分資料中心，在中東衝突中遭無人機襲擊受損，這也引發外界對於科技巨人在當天擴張的質疑。

微軟和輝達（NVIDIA）等美國科技巨人原先都將阿拉伯聯合大公國視為區域AI運算樞紐，藉此支援 ChatGPT 等服務所需的算力。

為了報復上周六美國和以色列空襲導致最高領袖哈米尼身亡，伊朗向波斯灣國家發射了大量無人機和飛彈。