我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國2026年目標訂了 今年經濟增長率4.5-5%

Trader Joe's雞肉燒麥等熱門食品召回 恐含玻璃碎片

韓股暴跌「韓版矽谷」工程師集體恐慌 排隊躲廁所只為一事

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓股KOSPI指數兩個交易日暴跌逾18%，周三收黑在5,093.54點。(美聯社)
韓股KOSPI指數兩個交易日暴跌逾18%，周三收黑在5,093.54點。(美聯社)

位於首爾南部的高科技園區板橋（Pangyo）素有「韓版矽谷」之稱。平日午休時間，餐廳與咖啡館總是擠滿上班族，是最熱鬧的時段，但昨日（周三）中午，街道卻瀰漫著一股異常安靜的氣氛。許多年輕工程師與白領並未湧向餐廳，而是低頭緊盯著手機螢幕，瘋狂刷新股價，焦急查看自己的投資組合。

隨著南韓KOSPI指數周三盤中暴跌逾12%，創下史上最慘拋售之一，這個過去一年翻倍、曾是全球最火熱市場之一的股市，突然陷入急速下墜。

在板橋一家軟體公司工作的Jessica Chung回憶，周三早盤跌幅擴大超過8%的時候，「我聽到隔壁同事倒抽一口氣，大喊『搞什麼鬼？』」。

Chung原想躲到洗手間找個安靜角落下單，結果「你猜怎麼著？門口竟排起長隊」。她形容當時的氛圍籠罩著一種集體恐慌感。

中東戰事擴大、油價急升，促使投資人重新評估推動南韓股市創高的AI熱潮。由於南韓能源幾乎完全依賴進口，能源價格波動對經濟衝擊格外敏感。過去幾個月帶動KOSPI屢創新高的科技與晶片股，如今反而成為外資提款的重災區。

領頭羊三星電子和SK海力士本周股價雙雙暴跌約20%。KOSPI指數繼周二重挫7.2%後，周三再跌，兩日累計跌幅達18.4%，市值蒸發約817.6兆韓元（約5,538億美元）。925檔交易個股中，僅14檔收紅。

分析師指出，主導這波逃殺的推手並非散戶，而是外資資金撤出。新加坡Maybank Securities大宗經紀業務主管Tareck Horchani表示，「南韓之前是全球表現最強市場之一，多頭部位非常擁擠，一旦風向逆轉，多殺多的力道非常驚人。」

地緣政治是重要壓力來源。南韓是世界第四大石油進口國，約70%的原油來自中東，衝突升溫與伊朗威脅封鎖荷莫茲海峽，使韓元兌美元一度貶破1,500關卡，為17年來首次。

儘管部分能源股如液化天然氣供應商Daesung Energy股價漲停30%，但這點光亮無法照亮低迷的市場。

國防巨擘韓華航太公司前一天才因軍工題材大漲20%，周三卻戲劇性下跌8%，讓投資人大感意外。Chung說：「今天我的自選股全面下跌，但韓華航太最叫人震驚。」

世報陪您半世紀

上一則

伊朗戰爭加深通膨憂慮 Fed鷹派籲長時間利率按兵不動

延伸閱讀

戰場明明在伊朗 為何亞股最慘？「AI熱錢埋下伏筆」

戰場明明在伊朗 為何亞股最慘？「AI熱錢埋下伏筆」
川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫
中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘
史坦普500收平 無懼中東戰火 AI與能源股助大盤收復跌幅

史坦普500收平 無懼中東戰火 AI與能源股助大盤收復跌幅

熱門新聞

美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
中東戰局急劇變化，全球投資人無不緊盯周一開盤後的情勢變化。(路透)

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

2026-03-01 09:03

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系