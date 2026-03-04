我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

避險光環褪色：伊朗戰火延燒 日圓不升反貶陷困境

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
上周五以來，日圓已貶值 1%，來到 1 美元兌 157.2 日圓。（路透）
上周五以來，日圓已貶值 1%，來到 1 美元兌 157.2 日圓。（路透）

本周伊朗戰火延燒以來，日圓兌美元不升反跌，背離了傳統避險資產的角色。東京交易者正嚴陣以待，提防日本政府可能出手干預。

上周五以來，日圓已貶值 1%，來到 1 美元兌 157.2 日圓。交易員指出，這和過往地緣政治緊張升溫時，市場往往湧現日圓買盤以及所謂「日圓利差交易」加速平倉的現象，有著顯著差異。

Astris Advisory 日本策略師 Neil Newman說：「日圓已不再是避險資產。」他指出，在過去的危機中，市場往往預期日本業者會迅速將海外獲利匯回國內，進而推升日圓。

他說：「企業大約有四年不再如此操作。事實上，他們面臨的壓力反而傾向在海外投資，且至今仍瘋狂加碼。在日本目前的經濟局勢下，企業缺乏將資金匯回的誘因。」

分析師認為，日圓意外疲軟，凸顯了日本經濟的基本面轉變和脆弱性。

過去 12 個月，日圓匯率貶值近 5%，因市場權衡首相高市早苗擴張性財政計畫的影響，以及她對日本央行進一步升息的抵制態度。

摩根大通資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，波動性顯著降低了日圓當做避險貨幣的吸引力。

許長泰說：「投資人觀察著（伊朗）局勢，心中盤算的是：我該如何在不引發意想不到風險的情況下，規避我的風險？日本目前面臨更多政策抉擇，加上新政府上任，把日圓當做地緣政治避險工具的評估標準，確實不明確。」

伊朗戰火延燒，也加劇了日本對於能源價格飆漲的曝險程度，以及通膨升高的風險。日本大部分的能源皆依賴進口原油和天然氣。

野村綜合研究所經濟學家木內登英指出，大宗商品價格上漲將使日本銀行（央行）「在升息問題上更加謹慎」。他說，延後升息的預期日益高漲，會進一步對日圓構成壓力。

世報陪您半世紀

日本 伊朗

上一則

戰場明明在伊朗 為何亞股最慘？彭博指AI熱錢「埋下伏筆」

下一則

戰爭凸顯真價值 Palantir憑「國防護城河」重返飆股 股價五天狂漲14%

延伸閱讀

中東戰火引爆股債金三殺 投資策略師：無差別拋售凸顯1真相

中東戰火引爆股債金三殺 投資策略師：無差別拋售凸顯1真相
避險資金流入 港匯升破7.8漲幅半年最急 內地有望受惠

避險資金流入 港匯升破7.8漲幅半年最急 內地有望受惠
戰火衝擊能源市場 歐洲央行升息預期拉高

戰火衝擊能源市場 歐洲央行升息預期拉高
華爾街示警：伊朗戰事非貿易戰 別再賭「川普賣權」救市

華爾街示警：伊朗戰事非貿易戰 別再賭「川普賣權」救市

熱門新聞

美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘