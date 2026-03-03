不一定等到5月 澳洲央行總裁：本月升息是可能的

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲央行總裁布洛克（Michele Bullock）。 （美聯社）
澳洲央行總裁布洛克今（3）日表示，如果決定利率的政策制定委員會認定通膨預期有失控的風險，本月可能升息，市場應對此保持警覺。

布洛克（Michele Bullock）在雪梨參加由財經媒體「金融評論」（Financial Review）舉辦的商業高峰會，她在會中強調，委員會在決定是否進一步緊縮時，不一定會等4月底公布的第1季完整通膨數據。

她說：「我不是在預測3月一定會升息，但那將是一場現場即時的討論會。目前整體通膨率為3.8%，失業率為4.1%，就業市場仍然緊俏。委員會將積極評估是否需要更快採取行動。」

市場原本普遍預期，澳洲央行會等到4月29日公布第1季消費者物價指數（CPI）報告後，才在5月5日的利率決策委員會上決定是否再次升息。

布洛克表示，她希望「勸阻」市場抱持這種想法，她指出，在中東衝突可能帶來供應衝擊、且通膨本已偏高的情況下，通膨預期可能開始上升的風險正在增加。

市場目前反映澳洲央行本月將3.85%的基準現金利率調升25個基點（1碼）的機率約27%。對於5月的升息至4.1%的預期，而且看今年底前的利率會升至4.26%左右。澳洲央行今年是在上個月首次升息。

當被問到中東衝突與油價上漲的影響時，布洛克指出，澳洲是能源淨出口國，這為經濟提供了一定緩衝。不過她也警告，如果全球能源價格長期處於高水準，將會壓抑消費需求並衝擊經濟增長，同時也會為通膨帶來上行壓力。

利率

