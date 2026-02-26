記憶體衝擊 惠普財測不如預期 年度獲利恐落在低標

全球PC二哥惠普 （HP）在美股24日盤後釋出本季獲利展望，結果不如華爾街 預期，本年度獲利也恐落於財測低標，主要受記憶體缺貨大漲價影響，並示警記憶體供應短缺導致價格大漲的問題，將持續整個會計年度，甚至延續至下一年度。

惠普是第一家以實際量化的財測數字，呈現出此波記憶體缺貨大漲價衝擊的PC品牌大廠。

根據研調機構IDC統計，惠普去年全球PC排名第二，市占率20.2%，僅次於聯想的24.9%，連二哥都難抵記憶體漲價，法人憂心，華碩、宏碁 等台灣PC品牌廠恐同步承壓。

惠普財務長帕克希爾（Karen Parkhill）於財報會議指出，本季記憶體價格較前一期間幾乎翻倍，且預期仍將進一步上漲。

她在書面聲明中指出：「目前仍維持全年財測，但預期結果將更接近區間低端。」她強調，「我們在處理逆風方面經驗豐富，將持續專注於執行緩解問題的計畫」。

去年11月，惠普提及記憶體與儲存零組件成本占其PC物料總成本15％至18％。如今，公司預期本會計年度這項成本占比將上升至35％。

惠普提到，該公司正調高產品售價、引進更多供應商，並調整部分產品設計以降低對記憶體的需求，相關措施現在已有進展，例如認證新的供應商。

惠普上季經調整後營業利益率為6.9%，低於市場平均預期的7.4%；營收年增6.9%至144億美元，扣除部分項目調整後的每股盈餘為0.81美元。分析師平均預估為營收139億美元、每股盈餘0.77美元。

惠普預期，本季（2至4月）扣除特定項目調整後，每股盈餘為0.7美元至0.76美元；彭博彙整分析師平均預估值為0.75美元。

惠普不諱言，記憶體供應短缺使得價格大漲的問題將持續整個會計年度，甚至延續至下一年度，惟公司重申，先前公布全年每股盈餘2.9美元至3.2美元的財測維持不變，但「鑑於營運環境日益多變，目前預期2026會計年度獲利將落在財測區間低端。」

彭博分析師 Woo Jin Ho表示，惠普上季PC銷售優於預期，部分原因在於顧客提前購買電腦。他說，全年財測「顯示下半年在記憶體危機影響下，需求與利潤率可能惡化」。

惠普24日股價於正常交易時段收跌0.82％，報18.2美元，過去一年來累計重挫48％。