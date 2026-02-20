產業結構調整 記憶體搶手 谷歌也來搶貨

記憶體產業一年多前籠罩在愁雲慘霧中，庫存堆積如山，如今卻成為最搶手的半導體元件。短短8個多月就翻身，成為繼CoWoS（先進封裝）產能不足後，產業界、投資圈，甚至小股民熱門話題。專家指出，記憶體是所有AI 產品必備元件，也是AI建立模型必備運算核心，連谷歌 等全球最有實力的雲端服務業（CSP）都跳下來搶貨，讓記憶體產業出現結構性大調整。

AI發展反映人們對大量資訊需求若渴，必須有比傳統記憶體更高的頻寬，能讓AI加速器不會因為「等記憶體」而變慢。記憶體業者形容，如果AI是一部超級跑車，扮演AI加速器的GPU（繪圖處理器）就像汽車引擎，HBM（高頻寬記憶體）就是高速公路，「再強的引擎，沒有夠寬的高速公路（記憶體頻寬）也跑不起來」。

業界指出，近期AI霸主Nvidia輝達 (另稱英偉達)已率先全球導入HBM4，若AI發展無止盡，未來也會推進到HBM4E、HBM5、HBM6。去年下半年，OpenAI、Meta、谷歌及亞馬遜等CSP，甚至輝達等AI基礎建設大廠，已意識到沒有HBM，巨額投資的AI伺服器就無用武之地，因而大舉包下SK海力士、美光和三星等3大廠的HBM產能，DRAM缺貨風暴就此蔓延開來。

至於記憶體產業會火到何時？記憶體業者指出，AI帶來結構性調整，改變過去3到4年的產業循環，形成至少5年內缺貨難解的「準超級循環」。至於會不會進入長達10年的「超級循環」？恐怕還得審視各大記憶體是否重啟擴大資本支出、下游應用端會不會抵制降載或減少採購，或是CSP廠縮手採購等行動，才能決定這波漲勢的時間長短。