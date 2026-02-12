香港長和警告馬士基：如擅自接管巴拿馬兩碼頭將引發法律行動

香港長江和記實業2月12日發表聲明警告馬士基集團稱，馬士基或其旗下子公司APM Terminals如未經其同意擅自接管巴拿馬港口公司兩個貨櫃碼頭的營運，就將引發法律行動。（路透）

據彭博社等媒體報導，香港 長江和記實業周四發表聲明警告馬士基集團稱，馬士基或其旗下子公司APM Terminals（埃彼穆勒碼頭公司）如未經其同意擅自接管巴拿馬港口公司兩個貨櫃碼頭的營運，就將引發法律行動，追究其法律責任。

巴拿馬最高法院於1月下旬裁定，長江和記實業有限公司旗下子公司持有的巴拿馬運河 兩港營運特許權違憲。巴拿馬當局先前表示，在新的特許權招標和授予之前，丹麥 馬士基集團旗下子公司將在過渡階段運營這兩港。上周，長和實業表示強烈反對該裁決，並已啟動針對巴拿馬的仲裁程序。

彭博社報導，巴拿馬最高法院不久前裁定授予長和巴拿馬港口的營運合同違憲後，這個中美洲國家的行政當局表示正與馬士基旗下的APM Terminals洽談由其暫時接管。

全球廣播商業新聞電視台(CNBC)報導稱，這場持續不斷的爭端已經演變成華盛頓和北京之間的地緣政治衝突點，巴拿馬則被捲入了這場衝突的漩渦。報導指出，去年，美國總統川普指責中國「操控巴拿馬運河」後，長江和記實業與貝萊德牽頭的財團達成一項價值230億美元的交易，擬出售其非中國港口子公司。 其後北京方面迅速介入，稱此舉是 向美國施壓「低頭」 ，並叫停了交易。

彭博社報導，APM Terminals 被要求對長和實業的警告發表評論時，在一份簡短聲明中表示，該公司並非涉及港口的法律程序的當事方，只是向巴拿馬政府表達了暫時接管港口運營的意願，「以減輕可能影響區域和全球貿易基本服務的風險」。

另長江和記實業在周四的聲明中還表示，除了先前採取的仲裁程序外，該公司已根據「投資保護條約」向巴拿馬通報了一起爭端解決，以維護其在港口的權利和利益。

該公司表示，將繼續考慮和探索「所有可行的補救措施，包括就巴拿馬港口採取額外的國內和國際法律訴訟」。