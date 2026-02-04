我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府凍結哈德遜河隧道工程款160億元 紐約州和新澤西州提告

高市若大勝可能迫使中國回頭？學者：短期內不會

越南股市迎接升級 放寛外資投資管制

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
越南為準備富時羅素股市升級，放寬外資投資規定。圖為河內證券交易所。 （路透）
越南為準備富時羅素股市升級，放寬外資投資規定。圖為河內證券交易所。 （路透）

越南將允許外國投資人直接透過國際券商進行交易，而不再必須透過本地證券公司。這項放寬措施讓進入越南股市更便利，為富時羅素（FTSE Russell）將把越南股市升級到「新興市場」地位預做準備。

根據越南財政部發布的修訂後規定，海外投資人可透過獲授權的國際券商下單交易，無須在越南國內證券公司另開交易帳戶。

SSI證券公司首席經濟學家Pham Luu Hung說，新規的架構「回應了富時羅素與外國機構投資人長期以來對於交易合約複雜性、開戶流程紛擾以及法律明確性等問題的關切」。新規另也明訂，外國投資人在進行「非預先繳款交易」（non-prefunding trading）時，不限制可交易證券的種類。如此，將有助於緩解指數追蹤、指標複製這些被動型投資核心操作所受到的限制。

根據3日生效的新規定，外國投資人仍須申請證券交易代碼，並在具資格的託管機構開立證券託管帳戶，接受監管機關的管理。

越南股市已於去年10月自富時羅素取得期待已久的升級，將由先前所在的「邊境市場」（Frontier Market）升級至「新興市場」。市場重新分類的流程為，3月接受審查，通過後於9月正式生效。越南官方希望在2030年以前，也爭取到MSCI的升級。

此外，外國證券投資基金管理公司亦被允許開立兩個交易帳戶，分別用於自營交易與客戶資產管理。越南財政部說，分立帳戶有助於提升透明度、隔離風險，強化對外國資產管理機構的監管效率。

越南 新興市場 財政部

上一則

聯準會溝通將減？華許沉默登場 學者指少說話利弊並存

下一則

傳將被德儀大手筆收購 這檔物聯網晶片商盤後股價狂噴35%

延伸閱讀

泰國、越南、大馬 對美順差擴大

泰國、越南、大馬 對美順差擴大
陽明貨輪船長涉走私億元海洛因 船員主動通報查獲

陽明貨輪船長涉走私億元海洛因 船員主動通報查獲
黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克
美國「矽和平」聯盟 向越南、印尼招手

美國「矽和平」聯盟 向越南、印尼招手

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛