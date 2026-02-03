我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾接管「炎黃春秋」 中國藝術研究院原院長連輯落馬

大肉蟹價跳水 加州華人搶買10多只「肉肥味美」

貧農之子變羊絨之王 義頂尖企業家批判血汗文化

中央社羅馬3日專電
義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）3日出席羅馬外媒協會的紀錄片放映會與記者會，暢談自己的創業經營之道。(中央社)
義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）3日出席羅馬外媒協會的紀錄片放映會與記者會，暢談自己的創業經營之道。(中央社)

義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）推出紀錄片，描述他從貧農之子邁向國際企業家之路。他今天出席放映會，強調賺錢應兼顧人性、把員工當家人，也展現直率個性，不忌諱以粗話開玩笑，讓全場笑聲不斷。

今年72歲的庫奇內利1月剛登上義大利富比世雜誌封面人物，獲選「2025年度企業家」。他創辦的同名品牌因擅長使用高貴的喀什米爾羊毛（Cashmere），享有「羊絨之王」美譽。他今天在羅馬外媒協會舉行紀錄片放映會與記者會。

這部紀錄片標題將庫奇內利形容為「謙恭的遠見者」，出自義大利名導演托納多雷（Giuseppe Tornatore）之手。托納多雷曾執導「新天堂樂園」、「海上鋼琴師」等多部名作，也曾拍攝配樂大師莫利柯內（Ennio Morricone）的紀錄片。

影片描述庫奇內利來自貧窮農家，但家人互相扶持，讓他特別重視家庭價值，也因他父親轉職工廠曾遭惡劣對待，讓他創業後堅持「人性資本主義」，不僅在Covid-19疫情期間不裁員減薪，也要求在工作環境設置採光窗、餐廳，他2021年甚至獲邀到20國集團（G20）演講相關主題。

影片呈現庫奇內利的「非典型」成功之路，他年輕時留著及肩長髮，被妻子家人嫌棄是「嬉皮風」，還有長達10年幾乎天天泡在酒吧裡玩撲克牌。不過，他從牌桌學習精算、參透人性，成為他後來創業經商養分，因此貫穿整片的靈魂，反而是他每次果斷掀開致勝底牌的畫面。

庫奇內利以自身經驗鼓勵年輕人「追夢」，父母不該替小孩規劃道路。他直言自己的母親、叔叔都曾罹患精神疾病，「現代人精神壓力很大，很多14歲少年被送去看心理醫生，其實該去就診的是父母」。

他也批判血汗的企業文化，「現在手機方便，隨時都能發訊息、電郵，但難道主管半夜12點發郵件給你也得立刻回？」他直接飆罵一句髒話回應，贏得滿堂喝采。

影片另透露許多趣味細節，包括庫奇內利從小就討厭綠色，曾把母親送的綠色長褲埋到土裡，他的品牌亦鮮少推出綠色商品。在記者會被問到這題，他笑稱只是個人喜好，「像我這樣的金髮男子穿綠色就死定了，但你若膚色黝黑又留鬍子可能就適合」。

庫奇內利表示，目前公司業務量在美洲占35%，歐洲占38%，亞洲約占27%，「要進軍各國市場，最重要是懂得尊重各地不同的文化」。

莫菲斯研究（Morpheus Research）團隊去年曾指控庫奇內利違反歐盟對俄羅斯的制裁，對此他表示，相關問題已解決，該品牌在俄羅斯市場僅占總收入1%到1.5%，他認為這場醜聞是為了影響股價而捏造的。

庫奇內利全場談笑風生，親和力滿點。不過，當一名外籍記者詢問他近期談到已故設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）引發的爭議，他除拒絕評論，還質疑該提問不友善、不聰明，一度與記者言詞交鋒、氣氛緊張。

義媒日前報導，庫奇內利提到范倫鐵諾愛穿他公司的衣服，還曾索取折扣，此番談話引起范倫鐵諾的長期伴侶賈梅蒂（Giancarlo Giammetti）在社群網站上反擊，指稱范倫鐵諾根本不認識對方。

義大利 俄羅斯 富比世

上一則

巴拿馬港口特許經營權遭撤 長和：強烈反對、已提仲裁

下一則

「大賣空」本尊貝瑞示警：比特幣若跌破5萬元 恐觸發連環爆倉

延伸閱讀

米蘭－柯蒂納冬奧將揭幕 場館挑戰、滑雪傳奇傷勢受矚

米蘭－柯蒂納冬奧將揭幕 場館挑戰、滑雪傳奇傷勢受矚
鬧大了 中籍非法移民義大利奪槍襲警 頭部中彈昏迷

鬧大了 中籍非法移民義大利奪槍襲警 頭部中彈昏迷
在義大利奪槍襲警 中籍非法移民頭部中彈昏迷

在義大利奪槍襲警 中籍非法移民頭部中彈昏迷
「梅蘭妮亞」紀錄片票房超出預期 2/3劇組人員拒在片尾列名

「梅蘭妮亞」紀錄片票房超出預期 2/3劇組人員拒在片尾列名

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗