我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC女主播8旬母親疑似在住家遭綁架

紐約槍擊、謀殺案1月創歷史新低 市警總局歸功於1項計畫

SiTime傳將砸30億美元併購瑞薩時脈部門 瑞薩股價一度噴漲6.7%

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SiTime 精於矽振盪器和諧振器，主要用於維持人工智慧（AI）資料中心內部複雜電路的同步。（美聯社）
SiTime 精於矽振盪器和諧振器，主要用於維持人工智慧（AI）資料中心內部複雜電路的同步。（美聯社）

彭博引述知情人士報導，賽特時脈公司（SiTime）即將達成協議，以大約30億美元併購瑞薩電子（Renesas）旗下開發時脈晶片的部門。

據報導，專攻類比晶片、為資料中心提供電路同步晶片的的美商公司 SiTime已快談妥最後細節；瑞薩這部門主要生產用於同步無線基礎設施訊號的時脈元件。受此消息激勵，瑞薩在東京掛牌的股價一度大漲 6.7%。

知情人士透露，兩家公司最快可能在周四達成協議，當天瑞薩將發布財報。不過，談判還在進行，仍有可能破局。

SiTime專精於矽振盪器和諧振器，主要用於維持人工智慧AI）資料中心內部複雜電路的同步。任天堂供應商 MegaChips Corp. 持有 SiTime 的股份。

若成功併購瑞薩該部門，將成為 SiTime 歷來規模最大的收購案。

瑞薩則將獲得更多資金，用於追求其他高成長領域的併購案，並朝平台化經營邁進。

SiTime股價一年來暴漲 83%，市值達到 98 億美元。瑞薩同期上漲近 30%，市值約為 4.9 兆日圓（約 310 億美元）。

任天堂 人工智慧 AI

上一則

金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁

延伸閱讀

OpenAI對Nvidia部分晶片不滿？奧特曼火速澄清

OpenAI對Nvidia部分晶片不滿？奧特曼火速澄清
「間諜酋長」投資川普家族加密幣 爆爭議

「間諜酋長」投資川普家族加密幣 爆爭議
中AI晶片第一股 寒武紀10年來首轉虧為盈

中AI晶片第一股 寒武紀10年來首轉虧為盈
晶片需求旺 南韓1月出口年增33% 創同期新高

晶片需求旺 南韓1月出口年增33% 創同期新高

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒
NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人