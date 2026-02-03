SiTime傳將砸30億美元併購瑞薩時脈部門 瑞薩股價一度噴漲6.7%

SiTime 精於矽振盪器和諧振器，主要用於維持人工智慧（AI）資料中心內部複雜電路的同步。（美聯社）

彭博引述知情人士報導，賽特時脈公司（SiTime）即將達成協議，以大約30億美元併購瑞薩電子（Renesas）旗下開發時脈晶片的部門。

據報導，專攻類比晶片、為資料中心提供電路同步晶片的的美商公司 SiTime已快談妥最後細節；瑞薩這部門主要生產用於同步無線基礎設施訊號的時脈元件。受此消息激勵，瑞薩在東京掛牌的股價一度大漲 6.7%。

知情人士透露，兩家公司最快可能在周四達成協議，當天瑞薩將發布財報。不過，談判還在進行，仍有可能破局。

SiTime專精於矽振盪器和諧振器，主要用於維持人工智慧 （AI ）資料中心內部複雜電路的同步。任天堂 供應商 MegaChips Corp. 持有 SiTime 的股份。

若成功併購瑞薩該部門，將成為 SiTime 歷來規模最大的收購案。

瑞薩則將獲得更多資金，用於追求其他高成長領域的併購案，並朝平台化經營邁進。

SiTime股價一年來暴漲 83%，市值達到 98 億美元。瑞薩同期上漲近 30%，市值約為 4.9 兆日圓（約 310 億美元）。