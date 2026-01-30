我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

南韓三星SK海力士唱旺 記憶體需求續強 估供給吃緊到2027年

編譯劉忠勇、記者李孟珊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星、SK海力士同聲唱旺記憶體後市，法人看好南亞科、華邦、群聯等台廠將跟著旺。（路透）
三星、SK海力士同聲唱旺記憶體後市，法人看好南亞科、華邦、群聯等台廠將跟著旺。（路透）

南韓記憶體兩大巨頭三星、SK海力士上季獲利同步創新高，29日同聲看好記憶體需求將續強，預估供給吃緊的狀況到2027年前恐怕都難以改善。

三星、SK海力士在全球DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合計掌握超過五成市占，並且在AI用的高頻寬記憶體（HBM）掌握半壁江山。法人指出，兩大巨頭同聲看旺記憶體產業後市，南亞科、群聯、華邦、威剛、創見、十銓等台灣記憶體相關業者也將受惠。

三星、SK海力士昨天都舉辦財報會議。展望記憶體市況，三星記憶體事業主管金在俊表示，今、明年擴產程度預料將受限，主因整個業界無塵室空間有限，加上AI相關需求強勁，預料將導致供應持續吃緊。

SK海力士DRAM行銷主管朴俊德（音譯）則說，記憶體市場正經歷爆炸性的需求成長，以及AI基礎設施投資持續擴張，但供應無法跟上需求，導致市場陷入「極度供需失衡」的狀態。

SK海力士預估，今年DRAM需求將成長超過20%，NAND晶片需求增幅估達15%至19%。

因應需求爆炸性成長，該公司將在旗下M15X廠新增高頻寬記憶體產能，傳統DRAM和NAND晶片則加速改用更先進的技術生產。

業界分析，記憶體製造商紛紛調整生產線，轉向生產利潤豐厚的HBM。

由於生產相同容量的HBM所需晶圓產能約為標準型DRAM的三倍，三星與SK海力士加速調整生產線，等同長期壓縮一般DRAM與利基型記憶體供給，造成消費性與工控市場報價同步走揚，這波由AI引爆的「產能排擠效應」，正是台廠重新取得定價權的重要轉折。

台灣記憶體相關廠商也對後市正向看待。南亞科認為，AI相關需求推升高階DRAM投片比重，國際原廠轉向HBM，使標準型DRAM供給趨緊，客戶備貨動能回溫，有助報價結構改善。

華邦長期深耕利基型DRAM與編碼型快閃記憶體（NOR Flash），近年積極布局車用、工控與物聯網市場。

華邦預期，AI浪潮不僅帶動資料中心建置潮，也加速邊緣運算、智慧設備升級，推升工控與車用對高可靠度記憶體需求。

法人分析，三星與SK海力士同聲唱旺記憶體陋室，為全球記憶體產業定錨新一輪長循環，隨HBM排擠效應持續發酵，標準型與利基型記憶體供不應求態勢將延續，台灣DRAM廠在這波結構轉變中，角色正由過去的價格承受者，逐步轉為報價受益者。

三星 AI 南韓

上一則

豐田汽車連6年銷量全球奪冠 再拉開與第2名福斯差距

下一則

Meta加碼資本支出 強勁展望化解AI燒錢疑慮 台鏈進補

延伸閱讀

AI點火 SK海力士獲利攀峰 營收勁揚46%

AI點火 SK海力士獲利攀峰 營收勁揚46%
台美關稅豁免 南韓爭取比照 減少韓企衝擊

台美關稅豁免 南韓爭取比照 減少韓企衝擊
避美晶片關稅威脅 南韓援引條款 尋求與台灣同等待遇

避美晶片關稅威脅 南韓援引條款 尋求與台灣同等待遇
HBM需求熱 三星晶片員工領6個月績效獎金 SK每人發8.9萬

HBM需求熱 三星晶片員工領6個月績效獎金 SK每人發8.9萬

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
善於展現親和力的輝達CEO黃仁勳24日驚喜現身上海，他當日出現在浦東陸家嘴附近乳山路錦徳菜市場，品嘗並購買水果小吃等食物，引來群眾圍觀合影。（取材自科創板日報）

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

2026-01-24 23:16

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」