韓股市值超越德股 躍升全球第10名

編譯季晶晶／綜合報導
在人工智慧（AI）與機器人浪潮的帶動下，南韓整體股市市值已超越德國股市，躋身全球前十大，且緊追在台股之後。

根據彭博彙編的資料，南韓股市自2025年初到28日以來，市值增加約1.7兆美元，總規模升至3.25兆美元，超過德國股市的3.22兆美元，躍居全球第十大，排名緊隨台灣之後。

市值排名的變化凸顯南韓股市的快速崛起。該國股市主要受惠於公司治理改革，以及其在全球人工智慧供應鏈中的關鍵地位。2026年以來，南韓大盤指數Kospi指數已大漲近23%，相較之下，德國DAX指數僅上漲1.7%，受地緣政治不確定性與刺激政策部署不明朗拖累。

新加坡Impactfull合夥公司董事總經理柏托魯齊指出，「南韓不只是全球貿易的晴雨表，也是目前唯一一個同時處於2020年代三大關鍵趨勢交會點的市場，即AI、電氣化與國防」。

他表示，德企獲利長期受汽車與化工業下滑拖累，南韓則受惠於國防支出增加與AI基礎設施投資所帶動的超級循環。南韓總統李在明公開力挺股市，並推動公司治理改革，成為股市上漲的重要推力。加上記憶體晶片供應吃緊與價格上揚，三星電子與SK海力士股價大幅攀升，機器人題材也帶動現代汽車及其關係企業大漲。 從估值來看，韓股仍相對便宜，Kospi的預期本益比為10.6倍，德股則是16.5倍。

南韓 德國 AI

