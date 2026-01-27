我的頻道

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

IonQ砸18億美元 收購晶片製造商天水科技

編譯吳孟真／綜合報導
量子運算公司IonQ 26日表示，同意以約18億美元的現金加股票，收購晶片製造商天水科技（SkyWater Technology）。IonQ董座兼執行長德馬西（Nicolo de Masi）指出，這筆交易將打造首間「垂直整合的量子平台公司」，「是我們致力於成為量子界『Nvidia輝達(另稱英偉達)』的最新舉措」。

彭博資訊報導，IonQ將以每股35美元收購天水科技，比後者過去30日平均股價溢價38%，而每股天水股票將可換取15美元現金與20美元的IonQ股票。IonQ目前市值逾160億美元；天水股價23日收報31.32美元，推算市值約15億美元。

這是IonQ歷來規模最大交易，使該公司得以運用一間大型美國本土晶圓代工廠的資源，有助於加快自家技術研發，並在國防等敏感領域，提升對美國客戶的吸引力。交易完成後，天水預計以全資子公司的形式運作，維持中立晶圓代工廠身分。

收購消息傳出，IonQ和天水股價26日早盤雙雙勁揚。

IonQ的量子硬體與軟體目標，是在各產業中解決傳統電腦難以處理的複雜問題。該公司專注於「離子阱」技術量子電腦，經證實具備較高的運算精準度。SkyWater是一家完全設於美國的半導體晶圓代工廠，服務量子運算、國防等產業。

微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程

獲Nvidia加碼投資20億 CoreWeave盤前大漲近一成

台都委會過了 迎輝達農曆年前簽約 下一步拚6月開工

「綠白合」為何難超越「藍白合」？

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。（路透）

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

2026-01-20 06:10

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

