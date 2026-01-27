AI引爆電力需求 南韓「髮夾彎」重新擁抱核能

我的頻道

編譯陳律安／綜合報導
隨著人工智慧（AI）熱潮推升電力需求，南韓政府態度「髮夾彎」，決定回歸前朝的能源藍圖，推進在2038年前興建兩座核子反應爐的計畫。

南韓前鋒報報導，南韓氣候能源環境部部長金星煥26日表示，政府將推進「第11次供電基本計畫」，包括興建兩座核子反應爐，預計在2037年與2038年完工，合計裝置容量達2.8百萬瓩（GW）；該計畫也包含在2035年前部署容量達0.7GW的小型模組化反應爐（SMR）。南韓水電與核電公司（KHNP）將在數月內公開招標以選定場址，力拚2030年代初期取得建照。

南韓政府的最新舉措，恢復了去年2月前朝定案、取得朝野支持的能源藍圖。然而，李在明去年6月就任總統後，表態該計畫未充分徵詢民意，基於場址與安全疑慮等理由質疑可行性。金星煥起初表示，第11次計畫的新核能反應爐「勢在必行」，但隨後改口稱，是否動工取決於社會討論。

但隨著AI與電氣化時代引發穩定供電疑慮，促使當局改變立場。金星煥近期抨擊，南韓在出口核電技術的同時，卻不願在本國興建核電廠，這種做法自相矛盾。

氣候能源環境部委託南韓蓋洛普與Realmeter，分別於元月12日至16日進行全國民調，結果也讓當局更有底氣推動核能計畫。民調顯示，近90%受訪者認為核能不可或缺，逾60%表態支持推進第11次計畫。

計畫延宕也引發外界批評政府白白浪費時間。依第11次計畫，一座大型核子反應爐從動工到完工通常接近14年，即使立刻完成選址，距離2037至2038年的完工目標，緩衝時間相當有限。李在明也質疑，那些要到10多年後才見效的政策，究竟有多大意義。

金星煥表示，政府接下來將加快腳步，把能源結構重心放在核能與再生能源，同時逐步淘汰燃煤。他說，該部會將擴大能源儲存系統與抽蓄水力發電，以因應再生能源的間歇性問題，並引入負載追蹤機制，使核電運轉更具彈性。他也未排除在目前規劃的兩座反應爐之外，進一步推動更多核能專案的可能性。他說，「我們並沒有刻意把門關上」，「我們將在第12次基本計畫中，評估南韓能源結構中適合配置多少核能」。

南韓 民調 李在明

