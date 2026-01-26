金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）
國際黃金價格26日漲幅持續擴大，一口氣衝破5,100美元大關，再寫歷史新猷，反映地緣政治緊張情勢加劇與各國財政風險升溫，推升黃金的避險需求。暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎更預測黃金有望再漲430%。

國際現貨金價26日盤中跳漲近2.5%，盤中報每英兩5,111美元。現貨白銀同日漲勢更凌厲，急漲6.6%至每英兩110美元。

隨金價攻克5,100美元關卡，向來因擔憂政府大舉印鈔而力主投資黃金的羅伯特・清崎也發文慶賀，他更給出黃金可望衝上2.7萬美元大膽預測，意味著黃金有望再漲430%。

從委內瑞拉、格陵蘭、到中東，近來地緣政治熱點接連浮現，相關風險升溫進一步強化黃金在高度不確定市場中的避險需求。

根據滙豐銀行（HSBC）上周的報告，近期金價與銀價再度走高，背後原因與格陵蘭相關的地緣經濟議題有關。

瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privée）的分析師指出，金價上漲主要來自機構投資人與散戶的買盤不墜，「我們預期黃金今年仍將有亮眼表現，反映各國央行與散戶投資需求持續強勁，年底目標價為每英兩5,200美元。」

高盛認為，黃金的需求基礎已不再侷限於傳統管道。自2025年初以來，西方市場的黃金ETF持有量已增加約500公噸；同時，用於規避總體經濟與政策風險的新型工具，包括高資產家族進行的實體黃金買盤，也逐漸成為重要需求來源。

高盛近期將黃金的年底目標價上調至每英兩5,400美元，高於先前的4,900美元，理由是用來規避全球總體經濟與政策風險的需求已「黏著化」，等同拉高了今年金價的起點。

各國央行同樣維持強勁買盤。高盛估算，目前各國央行每月平均購金量約為60公噸，遠高於2022年前每月約17公噸，且開發中國家央行仍持續將外匯存底轉向黃金。

高盛認為，規避全球總體經濟與財政永續性等政策風險的部位，將一路延續至2026年，有別於2024年底美國大選後，選舉相關避險部位迅速解除。

