Switch 2在美需求強勁 任天堂股價大漲5%

日本遊戲大廠任天堂 股價大漲5.6%，主因市場研究機構Circana的數據顯示，Switch 2遊戲主機在美國市場銷售表現強勁，舒緩外界對需求放緩的疑慮。

Circana表示在去年12月與全年，Switch 2都是美國最暢銷的電玩硬體。任天堂股價23日盤中因此創下逾兩個月來最大盤中漲幅，大漲5.6%，報每股1萬0510日圓。

Jefferies分析師戈亞爾在報告中表示，最新的美國數據已「化解了Switch 2需求走弱的說法」。他指出，即便沒有大幅促銷，該主機仍能在美國拿下銷售冠軍，顯示其「產品本身的強大實力」。Wolfe Research分析師蘇皮諾則將任天堂股票評等從「表現落後」上調至「與同業持平」。

Switch 2的亮眼表現也幫忙抵銷競爭同業銷售下滑的情勢，帶動全年整體遊戲主機硬體支出成長9%。這是在11月支出大幅下滑之後的反彈，當時因關稅與零組件成本飆升推高遊戲主機價格，消費者因而延後購買。

12月的回溫，讓任天堂Switch 2維持創紀錄的銷售步調。Circana指出，以銷量計算，Switch 2上市七個月後的表現，已比Sony集團PlayStation 4高出35%。任天堂12月也有多款暢銷遊戲上榜，包括《寶可夢傳說：Z-A》。

根據報告，美國整體遊戲市場在2025年表現停滯，規模僅成長1%達607億美元。軟體支出則轉向訂閱制服務，相關營收成長20%。微軟的Xbox Game Pass、Sony的PlayStation Plus，以及任天堂的Switch Online，都是以月費制度提供額外福利與內容；此外，多款知名遊戲也推出所謂的「戰鬥通行證」，帶來季節性或重複性的訂閱收入。

Epic Games的《要塞英雄》（Fortnite）持續主宰玩家在主機遊戲領域的注意力與使用時間。在2025年，要塞英雄在PlayStation與Xbox平台上擁有最多的活躍用戶，兩大生態系中超過一半的活躍用戶至少玩過一次要塞英雄。另一方面，不論是在12月還是全年度，Roblox在數位商品（包含在實體店面購買的禮物卡和遊戲代幣）的零售消費額皆位居榜首，年營收成長16%。