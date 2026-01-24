我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

Switch 2在美需求強勁 任天堂股價大漲5%

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Switch 2遊戲主機在美國市場銷售表現強勁。（路透）
Switch 2遊戲主機在美國市場銷售表現強勁。（路透）

日本遊戲大廠任天堂股價大漲5.6%，主因市場研究機構Circana的數據顯示，Switch 2遊戲主機在美國市場銷售表現強勁，舒緩外界對需求放緩的疑慮。

Circana表示在去年12月與全年，Switch 2都是美國最暢銷的電玩硬體。任天堂股價23日盤中因此創下逾兩個月來最大盤中漲幅，大漲5.6%，報每股1萬0510日圓。

Jefferies分析師戈亞爾在報告中表示，最新的美國數據已「化解了Switch 2需求走弱的說法」。他指出，即便沒有大幅促銷，該主機仍能在美國拿下銷售冠軍，顯示其「產品本身的強大實力」。Wolfe Research分析師蘇皮諾則將任天堂股票評等從「表現落後」上調至「與同業持平」。

Switch 2的亮眼表現也幫忙抵銷競爭同業銷售下滑的情勢，帶動全年整體遊戲主機硬體支出成長9%。這是在11月支出大幅下滑之後的反彈，當時因關稅與零組件成本飆升推高遊戲主機價格，消費者因而延後購買。

12月的回溫，讓任天堂Switch 2維持創紀錄的銷售步調。Circana指出，以銷量計算，Switch 2上市七個月後的表現，已比Sony集團PlayStation 4高出35%。任天堂12月也有多款暢銷遊戲上榜，包括《寶可夢傳說：Z-A》。

根據報告，美國整體遊戲市場在2025年表現停滯，規模僅成長1%達607億美元。軟體支出則轉向訂閱制服務，相關營收成長20%。微軟的Xbox Game Pass、Sony的PlayStation Plus，以及任天堂的Switch Online，都是以月費制度提供額外福利與內容；此外，多款知名遊戲也推出所謂的「戰鬥通行證」，帶來季節性或重複性的訂閱收入。

Epic Games的《要塞英雄》（Fortnite）持續主宰玩家在主機遊戲領域的注意力與使用時間。在2025年，要塞英雄在PlayStation與Xbox平台上擁有最多的活躍用戶，兩大生態系中超過一半的活躍用戶至少玩過一次要塞英雄。另一方面，不論是在12月還是全年度，Roblox在數位商品（包含在實體店面購買的禮物卡和遊戲代幣）的零售消費額皆位居榜首，年營收成長16%。

Switch 任天堂 PlayStation

上一則

AI需求旺盛 台工業生產指數創高

下一則

誰接班Fed鮑爾？賭盤：李德勝率衝到47%

延伸閱讀

川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元

川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元
Nvidia見曙光？中國傳通知科技大廠 可準備訂購H200

Nvidia見曙光？中國傳通知科技大廠 可準備訂購H200
記憶體價格飆漲 恐拖累手機、PC、遊戲主機需求 這幾家受影響最大

記憶體價格飆漲 恐拖累手機、PC、遊戲主機需求 這幾家受影響最大
又退縮？川普撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點

又退縮？川普撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58
企業將在地緣政治動盪升溫、經濟成長前景混沌之際，公布季度財報，全球股市多頭將迎來今年首場考驗。(美聯社)

股市多頭將迎來今年首場重大考驗 5大焦點值得關注

2026-01-18 10:46

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星