日本債市「黑色星期二」震盪外溢美國 片山皐月與貝森特籲冷靜

編譯季晶晶／綜合外電
日本公債市場出現數十年來最劇烈的拋售潮。日本財務大臣片山皐月周二在達沃斯受訪，呼籲市場保持冷靜。圖為片山皐月資料照。（路透）
日本公債市場出現數十年來最劇烈的拋售潮。日本財務大臣片山皐月周二在達沃斯受訪，呼籲市場保持冷靜。圖為片山皐月資料照。（路透）

日本公債市場出現數十年來最劇烈的拋售潮，震盪迅速蔓延至美國。日本財務大臣片山皐月周二在達沃斯受訪，呼籲市場保持冷靜，強調日本財政政策負責且可持續。美國財政部長貝森特則證實，已就日本債市動盪與日方對口官員溝通，並預期日方將對外釋出安撫市場的訊息。

東京周二的交易時段，被交易員形容為近年記憶中最混亂的一天。日本30年期與40年期公債殖利率雙雙飆升逾25個基點，40年期殖利率盤中刷新紀錄高點。震盪迅速跨海，美國10年期公債殖利率同步走高，盤中一度觸及去年8月以來最高水準。

市場將這波賣壓歸因於對日本可能轉向寬鬆財政的擔憂。首相高市早苗日前承諾，若在2月8日大選中勝出，將停徵食品與飲料8%消費稅兩年。根據日本財務省估算，該政策每年將造成約5兆日圓（約316億美元）的財政缺口。

投資人憂心，相關措施恐進一步加重日本的龐大債負。對此，片山皐月為政府財政立場強力辯護。她指出，日本目前對舉債的依賴度為30年來最低，稅收正在增加，且財政赤字在七大工業國集團（G7）中最小，「希望市場能冷靜下來」。

她明確表示，減稅措施將透過削減冗餘支出及檢討稅賦減免來籌措財源，毋需發行新的赤字融資債券，這與高市本周稍早的說法一致。她也駁斥市場對日本公債需求轉弱的疑慮，稱近期公債標售進行順利，政府有信心依計畫完成發債。

貝森特在達沃斯受訪時指出，日本市場在過去兩天內出現「六個標準差」的極端波動；若同樣情況發生在美國，等同10年期公債殖利率暴衝50個基點。

他也試圖切割其他政治因素。他指出，日本公債的下跌早於格陵蘭相關新聞，淡化美國總統川普為格陵蘭議題威脅對歐洲加徵關稅衝擊市場。對於外界揣測歐洲可能拋售美國公債作為反制手段，貝森特直言這是「虛假敘事」，強調歐洲各國並未討論相關作法，該臆測「完全不合邏輯」。他將圍繞格陵蘭的市場緊張情緒，比擬為去年「解放日」關稅宣布後的過度反應，並呼籲各方避免升高對抗。

歐洲內部聲音卻不盡相同。德意志銀行策略師指出，歐洲是美國最大的資本提供者，若將資本「武器化」，對市場的衝擊恐遠勝關稅。丹麥退休基金AkademikerPension已表態，計畫在本月底前退出美國公債投資；但也有大型金融機構警告，這將是一場危險的賭注。

在達沃斯的片山皐月同時面臨日圓走弱的壓力。她重申，日美已有共識，在匯市出現急劇波動時，干預「當然是可用的選項之一」，並強調「所有選項都在檯面上，沒有什麼被排除」。

