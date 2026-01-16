我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅未如預期摧毀全球貿易？ 哈佛教授示警：白蟻效應在後頭

Fed鮑爾遭刑事調查擾亂新任主席之爭 提高沃勒、華許的優勢

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理梅爾茨稱呼，德國的退出核能是一項「重大戰略錯誤」，並批評前朝政府在關閉該國最後幾座核反應爐上太過倉促。

在德國薩克森-安哈特14日晚間的一場商業峰會上，梅爾茨直接嚴厲批評包括梅克爾在內前任總理的能源政策，稱呼這創造了全世界成本最高的能源轉型。

梅爾茨說：「退出核能是一項重大的戰略錯誤。如果你要這麼做，你至少三年前要保留最後一批殘存的核電廠在德國的電網上，這樣我們才會擁有相同的發電容量。」

他接著說：「我們現在正在創造全世界最昂貴的能源轉型。我不知道是否有第二個國家和德國一家，把這件事情搞得那麼困難且昂貴。我們為自己制訂了一個我們現在必須校正的目標，但原因單純只是因為我們沒有足夠的發電容量。」

德國2023年4月關閉了國內最後三座核電廠，終結了這個歐洲最大經濟體逾60年的核電時代。日本2011年的福島核災讓德國在同一年做出了廢核決定。

在去年選舉期間，梅爾茨重砲批評綠黨追求他所謂的「意識形態驅動」能源政策，並稱此政策毫無效率且太過昂貴。比起提倡重回傳統核能運作，梅爾茨主張德國應該探求新一代的核能技術，尤其是小型模組化反應爐（SMR）。

德國 核電廠 梅克爾

上一則

股市創高、貨幣卻走弱 亞洲股匯不再同漲同跌？

下一則

扛住美高關稅壓力 馬來西亞第4季GDP年增5.7% 創逾一年多來最快增速

延伸閱讀

艾未未返國「揚中抑歐」 海外民運人士酸：回黨國母親懷抱多驕傲

艾未未返國「揚中抑歐」 海外民運人士酸：回黨國母親懷抱多驕傲
德國參與北約格陵蘭勘查 防長點名中俄北極軍事活動

德國參與北約格陵蘭勘查 防長點名中俄北極軍事活動
德國經濟、行政僵化 讓1/5公民想離開 有移民背景最想走

德國經濟、行政僵化 讓1/5公民想離開 有移民背景最想走
暌違10年返京 艾未未對中國無一句批評 反轟德官僚威權

暌違10年返京 艾未未對中國無一句批評 反轟德官僚威權

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願