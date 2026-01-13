南韓擬發行穩定幣 初期由銀行主導

我的頻道

編譯陳律安／綜合報導
南韓政府與執政黨共同民主黨已決定，將於1月20日討論政府提出的「數位資產基本法」草案，內容包括引入與韓元掛鉤的穩定幣。政府已制定政策，初期將允許由銀行主導的財團發行穩定幣，但由於共同民主黨數位資產工作小組表達反對意見，預料法案在拍板前，協商過程將相當艱辛。

依照協調方案，金融服務委員會（FSC）基於制度導入初期的穩定性考量，計畫先賦予由銀行主導財團發行資格，之後再逐步擴大發行主體範圍。同時，為回應銀行主導發行可能抑制創新的疑慮，該方案也決定允許科技公司成為財團中的最大股東。

不過變數在於，政府與執政黨對於韓元穩定幣的發行主體資格仍存在明顯歧見。共同民主黨數位資產工作小組一名官員表示：「我們反對銀行持股超過一半的財團架構」，「在審議政府法案與議員提案的過程中，預料將出現摩擦」。

若政府與執政黨能就上述協調方案達成共識，立法進程可望加快。政府於1月9日由相關部會聯合公布的「2026年經濟成長戰略」中，已決定在第一季內推動「數位資產基本法」，並於下半年推進多項相關修法。具體而言，第一季將完成穩定幣發行立法，下半年則修正「外匯交易法」等法規，以建立跨境穩定幣交易的監理架構。

另據金融業界11日指出，金融服務委員會已制定「上市公司虛擬貨幣交易指引」，並於1月6日與官民共同組成的任務小組分享內容。一名熟悉內情的金融業高層表示，主管機關預計在1月至2月間公布最終指引，上市公司與專業投資法人，未來將可把最多不超過股本5%的資金，投入比特幣、乙太幣等虛擬貨幣。

虛擬貨幣 民主黨 乙太幣

日本提前大選預期升溫 牽動日股飆新高、日圓走貶

穆迪：未來5年資料中心投資額 上看3兆美元

