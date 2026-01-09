2600億美元礦業巨獸誕生？力拓嘉能可重啟合併談判 要爭「銅」奪利

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
跨國礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）與瑞士商品巨頭嘉能可（Glencore）已重啟合併協商。（路透）
跨國礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）與瑞士商品巨頭嘉能可（Glencore）已重啟合併協商，若交易成真，將打造出全球規模最大的礦業公司，合併後市值將超過2600億美元。這距離雙方先前的合併談判破局僅一年多。

兩家公司8日分別發表聲明說，正討論可能涵蓋部分或全部業務的合併方案，包括以全股票方式進行的收購。英國金融時報指出，根據目前構想的方案，市值1620億美元、規模較大的力拓，可能會收購嘉能可。

消息傳出後，嘉能可的美國存託憑證在紐約上漲8.8%；力拓股價則在雪梨開盤時大跌5%。

若雙方合併，將成礦業史上規模最大交易之一。近年來，礦產業掀起一波併購潮，主因大型礦商積極擴充銅資產。銅是能源轉型的關鍵金屬，目前價格接近歷史高點，本周創下每噸超過1.3萬美元的歷史新高。嘉能可與力拓皆擁龐大銅資產，這樁潛在交易將打造一個可與全球礦業龍頭必和必拓（BHP）抗衡的新巨擘。

此外，英美資源集團和加拿大泰克資源公司（Teck Resources）數月前達成零溢價的合併協議，這對競爭同業帶來擴大規模的壓力。

不過，分析師先前就已點出可能阻礙兩家業者合併的因素。嘉能可是全球最大的煤炭生產商之一，而力拓早已退出煤炭業務，此外，兩家公司的企業文化也大不同。

嘉能可是全球第六大銅生產商，其擴張計畫包括在阿根廷開發新的銅礦El Pachón，預期2035年銅產量將達160萬噸，約為目前產量的兩倍。

力拓與嘉能可曾於2024年洽談合併，最終未能針對估值達成共識而告吹。此後，力拓已更換執行長，而嘉能可則積極對外宣揚旗下銅業務的成長前景。過去六個月來，在大宗商品價格上漲與全新銅戰略的推動下，嘉能可股價上漲35%，力拓股價同期上漲41%。

對力拓而言，與嘉能合併將能大幅提升銅產量，並取得智利Collahuasi銅礦的持股。該礦場是全球最富饒的銅礦之一，也是力拓長期來覬覦的資產。儘管力拓本身已擁有大量銅資產，但與必和必拓一樣，很大一部分獲利仍來自鐵礦砂。然而，隨著中國長達數十年的營建熱潮逐漸走向尾聲，鐵礦砂需求前景面臨不確定性。

