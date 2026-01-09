我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

安謀參戰機器人 成立實體AI部門 成為公司第3大事業支柱

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安謀（Arm）新成立「實體AI」部門，目標擴大在機器人市場的影響力。（美聯社）
安謀（Arm）新成立「實體AI」部門，目標擴大在機器人市場的影響力。（美聯社）

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）已經重新調整公司組織，新成立「實體AI」部門，目標擴大在機器人市場的影響力。

路透報導，安謀的高層主管在拉斯維加斯CES消費電子展受訪時，透露這項成立聚焦於機器人領域部門的消息。CES今年的主題之一正是機器人，大大小小的企業展示出能夠協助製造汽車、幫忙洗廁所和玩撲克的機器人。雖然這些機器人動作緩慢，但仍秀出技術潛力。

安謀在調整組織後，營運的三大業務領域包含：雲端與AI事業、涵蓋行動裝置與PC產品的Edge事業，以及涵蓋汽車業務的實體AI事業。

機器人與汽車是安謀實體AI事業的核心，共享一系列現有感測器技術和其他硬體。目前，包括特斯拉在內的汽車製造商，正在開發機器人的自動化倉儲與工廠任務。

安謀高層主管認為，長期而言，機器人市場潛力巨大。新事業主管亨利（Drew Henry）表示，實體AI解決方案可以「從根本上提升勞動力效率、釋放額外時間」；安謀行銷長巴達尼（Ami Badani）表示，該部門計畫增加專門投入機器人領域的員工。

巴達尼說，公司將汽車與機器人整合為單一事業單位，是因為在電力限制、安全性與可靠性等方面，客戶需求相似。目前幾家汽車製造商也正在進軍人形機器人領域。

當被問到客戶時，亨利表示：「我們與所有人合作。」安謀架構的晶片已被全球數十家汽車製造商使用，也被像是現代汽車旗下波士頓動力公司（Boston Dynamics）這類機器人公司採用。波士頓動力近日發表可量產的人形機器人Atlas，現代汽車表示，預定2028年開始部署於美國工廠。

隨著科技與汽車產業公司將人形機器人視為AI與自動化的新戰場，人形機器人熱潮迅速升溫。除了特斯拉發展Optimus外，英特爾部分持有的自駕技術公司Mobileye已宣布，計畫以9億美元收購人形機器人開發商Mentee。Nvidia輝達(另稱英偉達)則推出可訓練實體機器人和自駕車的Alpamayo工具及其他實體AI產品。

安謀 AI 人形機器人

上一則

能煮咖啡、疊衣服…人形機器人何時進家門？Gartner潑冷水

下一則

Google母公司市值衝上3.89兆美元 超越蘋果 躍全球第2大

延伸閱讀

特斯拉餐廳開業風光 半年後人潮消退

特斯拉餐廳開業風光 半年後人潮消退
馬斯克稱要蓋能吃漢堡的晶圓無塵室 遭外媒暗酸「非專家級」不懂

馬斯克稱要蓋能吃漢堡的晶圓無塵室 遭外媒暗酸「非專家級」不懂
抗衡比亞迪 特斯拉在中國推出「5年零息」、「7年超低息」方案

抗衡比亞迪 特斯拉在中國推出「5年零息」、「7年超低息」方案
安謀參戰機器人大戰 成立實體AI部門 成為公司第三大事業支柱

安謀參戰機器人大戰 成立實體AI部門 成為公司第三大事業支柱

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低