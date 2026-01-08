日本公債去年在主要市場表現最差 今年也很難好轉

日本公債市場今年又再面臨供給太多的衝擊。 （路透）

日本 公債去年是全球主要市場中表現最差的資產，然而今年情況也不會好轉，勢必再度迎接艱困的一年，因為投資人必須應付十多年來最大的淨供給成長。

根據彭博資訊的分析，考量日本銀行（央行）縮減購債規模，以及政府到期並將償還的債務後，日本主權債務在4月開始的會計年度，淨供給將增加8%，至約65兆日圓（4,150億美元）。

這使得民間投資人必須吸收更多新發行的債券 ，也提高了高市早苗政府利息支出增加的可能性。日本政府已公布史上最高規模的預算，用以支應雄心勃勃的刺激方案。

三菱日聯資產管理公司東京策略研究與投資部資深經理加藤章夫說：「日本債券市場的供需狀況，已惡化到政府最終可能需要按季度調整發債規模的程度。」

根據彭博公債總報酬指數，若不計匯率因素，日本公債去年下跌逾6%，是彭博追蹤的40多個主權債券市場中表現最差的，原因在於日銀緩慢的政策緊縮未能遏止頑固的通膨。美國公債上漲6.3%，中國公債小幅上升0.1%，德國公債則下跌1.6%。

日本公債淨供給增加的主要原因之一，是日銀放緩購債速度。日銀計劃在未來一年內，將每月總購債金額削減逾四分之一，至約2.1兆日圓。計算下來，日銀的持債規模在下一個會計年度（今年4月到明年3月）可能縮減46.5兆日圓，高於本年度的41.1兆日圓。

日銀開始放鬆對殖利率 的控制以來，銀行與年金基金一直是日本公債的主要買方。2023年4月起，這兩類買家扣除到期償還的淨買入金額，累計各自超過30兆日圓。不過隨著淨供給快速膨脹，市場擔憂這樣的承接量恐怕還不足夠。

日本10年期公債殖利率本周升至2.13%，創下1999年以來新高，公債殖利率上升，代表價格下跌。日銀總裁植田和男本周暗示，在上月將政策利率調升至30年來高點後，日銀仍將進一步升息。目前隔夜指數交換（OIS）顯示，日銀在今年底前，可能還會再升息兩次。

彭博策略師指出，日本公債持有人今年恐將再度面臨虧損，10年期日本公債殖利率在2019年仍處於負值，經過六年來的持續拋售，已累計上升超過200個基點，這股趨勢今年很可能持續。

殖利率上升，尤其是短天期債券，顯示財務省可能會進一步調整發債計畫。若不計入國庫券，下個會計年度，日本公債總發行量預期將小幅下降至約133兆日圓。其中，2年期與5年期公債的發行量將增加，而10年以上長天期債券的發行量則會減少。財務省將於今（8）日標售30年期公債。