馬杜洛遭拉下台 委內瑞拉公債躍升熱門標的

委內瑞拉 總統馬杜洛意外遭拉下台，竟讓多年前就未能履行債務的委國公債鹹魚翻生，成為本周最熱門的新興市場交易。

2026年10月到期的委內瑞拉10年期公債價格，暴漲到每1美元面值約43美分，比去年8月價位漲了一倍多。

分析師指出，這波漲勢反映華爾街對委國證券重新評價，料定政權更迭將使委國經濟復甦展望更光明，而美國轉為「接管」委內瑞拉，可能為委國債務重整鋪路。

委內瑞拉2017年底陷入債務不履約，政府和國營石油 公司PDVSA未能償付在海外發行的債券 。這紕不履約債券的最大持有者包括富達投資和普徠仕。

花旗新興市場策略師瓜里諾說：「對川普政府來說，此刻要務是開採委內瑞拉石油蘊藏，那意味委國國內生產毛額（GDP）將上揚，償付債券持有人的能力提高。」但他警告，短期而言仍有風險，因為川普此舉有如豪賭，新任委國總統對川普有多順從，仍是疑問。

基於情勢丕變，巴克萊已調升委內瑞拉債券投資評等至「中立」，但提醒投資人，委國待償債務規模大又複雜，可能限縮進一步上漲空間；最後投資人能拿回多少，仍得看該國經濟及石油業多快復甦。