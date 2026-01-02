我的頻道

Meta華裔明星高管汪滔 遭AI先驅批沒經驗

社安基金只能撐6年 期中選後新國會難題

理工人才多 在德印度勞工薪資中位數超過德國人

中央社柏林2日專電
圖為上月24日德國法蘭克福一場聖誕夜活動。(美聯社)
德國智庫最新研究顯示，在德國工作外籍人士中，印度籍全職勞工薪資中位數最高，高於德國本地人及其它國籍群體，主因為他們多數從事理工相關等高技術職業。在人口老化與產業轉型壓力下，報告認為德國對技術移民需求將持續攀升。

德國經濟研究所（IW）今天發布調查報告，2024年德國籍全職勞工薪資中位數為4177歐元（約4900美元），其中印度籍勞工達到5393歐元（約6325美元），高於本國及其它國籍群體。

報告分析，印度籍勞工薪資居冠，是因為在25至44歲族群中，約30%從事所謂「學術型MINT」職業，這些工作通常薪資較高、企業需求也較大。

MINT是德語縮寫，為數學（Mathematik）、資訊（Informatik）、自然科學（Naturwissenschaften）與工程技術（Technik）統稱，在德國政策及勞動市場統計中，「學術型MINT」泛指和這些領域相關的技術與知識密集專業，如工程師、研究人員或軟體開發人員。

報告指出，德國自2012年起，有策略地從非歐盟國家招募專業人才，尤其鎖定學術型MINT領域。

2012年至2024年間，外籍人力在這類職位的成長率明顯高於德國籍勞工，其中印度籍受僱人數更增加近8倍，被視為德國創新與技術研發的重要人才。

除了印度，非歐盟國家中，中國（24%）、巴西（20.8%）、俄羅斯（18.9%）、伊朗（17.3%）籍者也有不少人在德國從事學術型MINT。

在教育方面，印度學生赴德國就讀理工科系的人數也快速攀升，過半學生畢業後會選擇留在德國工作。報告認為，「留學—就業」這一路徑，是德國近年引進技術人才最具成效的模式。

報告最後指出，在數位轉型與減碳政策推動產業變化之際，高技術移民將在德國經濟中扮演愈來愈重要的角色。研究建議政府簡化行政流程，並加強語言與就業支援措施，以便吸引並留住更多國際專業人才，強化國家競爭力。

