FT新年大事預測：AI泡沫恐破滅、川普關稅不會比現在高

英國金融時報（FT）記者群照例在2025年的尾聲提出2026年大事預測，從人工智慧（AI ）泡沫、到川普 總統的「期中考」、人民幣匯率，以及可運作的商用量子電腦問世等議題，以問答方式呈現。

看國際金融

金價是否會漲破5000美元？

會。金價將持續上漲，不過漲勢會有節制得多。續漲的原因包括各國央行 買進，以及投資人視黃金為避險工具。

是否有更多未上市公債「蟑螂」出現，並導致重大損失？

會。2022年來由於利率升高，未上市信用違約事件迄今已增加兩倍。即便Fed開始降息，但仍不足以平息倒閉風潮。許多企業可能會破產，但除非美國經濟嚴重惡化，否則並不會導致整體金融體系動盪。

人民幣是否會升值？

不會大幅升值。人民幣匯率雖明顯遭低估，但由於通縮持續，因此大致將維持現狀。來年外國雖可能對中國採取更多關稅措施，但當局可能以其他方式吸收。目前美元／人民幣匯率為7.01，一年期遠匯匯率為6.89，預料2026年底時人民幣將不會高於遠匯價位。

論總體經濟

2026年底川普關稅的平均稅率是否比現在更高？

不會。川普發現關稅措施遠比他想像複雜得多，因而一再退卻（TACO）。預料2026年底時，川普可能已被迫動用其他措施來代替現行作法，而他基本上將對半導體及製藥等新關稅威脅做出退讓，並藉新貿易協議降低其他關稅。

各大央行是否將停止降息？

不會。聯準會（Fed）在新主席主政下將率先降息，且各央行願意忽視通膨餘毒，因此降息將是央行政策的新常態。歐洲央行雖認為目前情況良好，但一旦成長減弱，仍願意降息。只有日本央行例外，升息機率大於降息。

非洲成長速度是否會超過亞洲？

會。但兩者將相當接近。國際貨幣基金（IMF）預測，由於中國成長減緩，2026年亞洲平均成長率將降到4.1%；非洲的基期較低，平均成長率將略高於4.1%。非洲經濟受益於美元疲軟、金價強勁，以及財政政策較為堅實；預料2026年全球成長前20名之中，有半數將是非洲國家，埃及與奈及利亞等大國也將成長。

談全球政治

共和黨是否會失去國會主控權？

會。民主黨將在11月期中選舉後拿回眾院多數席位，但可能以些微之差而無法主控參院。但這已足夠阻擋川普的政策，並對川普政府的違法行為展開調查，且不排除對川普發動第三次彈劾，但可能無法成事。

從現在到11月期間，川普將使盡渾身解數來阻止民主黨勝選。

未來一年高市早苗是否會一直擔任日相？

是。高市面臨諸多威脅，包括黨內一些派系認為她太過強硬，中國當局將全力使高市內閣不穩，而且她上任並未經過選舉背書。

不過儘管日本通膨居高，且利率上升，但她目前的民調支持度仍高。預料春季國會選舉後她的權力基礎將得以鞏固。

普丁將被迫放棄俄軍占領的頓巴斯地區，作為和平協議的一部分？

不會。俄羅斯要求烏克蘭放棄頓巴斯省的四分之一，以及盧甘斯克省，美國談判代表顯然也相信這是烏克蘭為和平所必須付出的代價。

說未來科技

是否將發生人工智慧（AI）泡沫破滅？

會。投資人已對AI巨擘提出更嚴厲的質疑，包括Google對Nvidia輝達（另稱英偉達）晶片的挑戰，及Meta股價回檔，意味AI榮景已達頂峰。現在一些營運多元化的科技巨擘仍情況良好，因而即使大盤回檔，幅度也將受限在10%-15%間。但預料創投基金、未上市股票及一些較小的業者將損失不貲。

家庭機器人是否會普及？

會。隨著AI進展，機器人將從虛擬情境走入真實世界。特斯拉、Figure AI與Unitree等業者競相建立自我管理模型，使機器人能處理雜務。但由於並非全自動，因此初期只有富裕家庭才會接受。

量子電腦能否商業化？

不會，但為期已不遠。

特斯拉能否扭轉在美歐等市場占有率下降勢頭？

不會。美國政府對電動車的補貼將到期，且特斯拉在中國及歐洲的展望也更難預測。即使推出更平價車款，但預料市占率仍將持續下降。比亞迪及其他中國車廠將推出更有價格吸引力的新車款，且馬斯克更聚焦於投資AI、自駕計程車。