Meta收購AI新創 台廠被看好續熱

Meta 收購AI 新創公司Manus ，持續投資AI基礎建設與應用，台灣代工大廠鴻海、廣達、緯穎接單有望續熱。

外電報導，Manus強項在於各式整合應用，Meta收購Manus，意在布局通用型AI代理產品線，未來Meta將有機會加入企業訂閱制市場，或導入Meta旗下三大社群媒體，保持未來AI世代的技術地位。

法人指出，廣達受惠於Meta伺服器委外代工不斷釋出，目前技術規格包括從NVL 36規格升級到NVL 72，搭載更高單價的GB300，廣達下半年業績表現有望明顯優於上半年。

台股股后緯穎早已是Meta代工供應鏈，Meta業務占營收比重達三成以上，是緯穎第二大客戶。法人預期，緯穎的Meta訂單展望看到2026年底，緯穎德州廠已經投入量產，緯穎明年獲利將有機會再創新高。

緯穎公告11月合併營收達968.85億（台幣，下同）、月成長6.2%，相較去年同期大幅成長158.6%，累計今年前11個月合併營收為8463.73億、年增166.3%。