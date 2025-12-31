我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

韓股今年漲76%輾壓全球主要股市 預測還有漲20%空間

編譯劉忠勇／綜合報導

日韓股市30日封關，南韓大盤指數Kospi以小跌做收，但無礙其今年大漲75.6%、輾壓全球其他主要股市的亮麗表現。

日經225指數在2025最後一個交易日也收黑，但全年大漲逾26%，為兩年來最大年線漲幅，更寫下歷來首度以5萬點之上封關的紀錄。

Kospi指數30日終場0.15%，收在4214.17點，全年累計勁揚75.6%，不僅傲視全亞洲股市，更居全球主要股市之冠。

分析師看好接下來韓股還有進一步上漲的空間，花旗、摩根大通和野村在內券商都預測明年至少還會上漲 20%。分析師認為，企業強勁的獲利成長，應能撐起後續走勢。

日經225指數同日終場下跌0.37%，收在50339.48點，全年大漲26%，為2023年以來最大漲幅，且連續第三年上漲。

日本股市今年一路高歌猛進，主要受惠於東京證交所大力推動企業治理，以及最近對人工智慧（AI）投資的熱潮。

日本首相高市早苗30日在東京證交所封關活動中表示，今年上半年遭遇到全球經濟不穩定的壓力，包括物價上漲、勞動力短缺和美國關稅，但在下半年，日本企業的韌性加上政策支持，推動日經指數實現了非凡的逆轉，歷史上首次突破5萬點大關。

相較之下，美股史坦普500指數今年截至29日上漲17.4%，排除南韓不談，從日本到香港、中國甚至是越南，這些亞洲的大盤指數表現均優於史坦普500；同時，在美元走弱的推動下，MSCI新興市場指數已攀升近30%。

回顧2025年，三星今年上漲125%，創歷史新高，SK海力士更大漲約268%，這兩者為大盤貢獻近半漲幅，不過AI領域最大的贏家並非傳統晶片製造商或大型股，而是「相關概念股」。

電力變壓器製造商曉星重工和核電供應商斗山能源，兩者股價今年漲幅均超過了330%。

日本 史坦普500 南韓

上一則

不僅「紓困」對手 Nvidia持股英特爾賺25億美元

延伸閱讀

封關倒數調節壓力大 史坦普500小跌 投資人續抱「聖誕行情」希望

封關倒數調節壓力大 史坦普500小跌 投資人續抱「聖誕行情」希望
八成退休族另類財務風險 專家：集中在「安全」資產 未分散投資

八成退休族另類財務風險 專家：集中在「安全」資產 未分散投資
避免AI泡沫風險 外資重返東南亞股市

避免AI泡沫風險 外資重返東南亞股市
科技股拖累史坦普500連二跌 投資人對「聖誕行情」仍抱期待

科技股拖累史坦普500連二跌 投資人對「聖誕行情」仍抱期待

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世