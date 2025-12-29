我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

供電和政局趨穩 南非幣今年將創下16年來最大漲幅

編譯劉忠勇／綜合外電
南非幣是最近六個月表現僅次哥倫比亞披索的新興市場貨幣。（路透）
南非蘭德今年以來兌美元升值13%，可望創下 2009 年以來單年最大漲幅，除美元走軟外，南非國內政局趨於穩定，也強化南非對投資人的吸引力。

展望2026年，這個非洲最大經濟體的通膨放緩、經濟成長加速，加上市場預期美國聯準會（Fed）會進一步降息，蘭德可能繼續升值。

投資人也關注國營電力公司 Eskom 的整飭進度，經歷多年輪流停電後，2025 年大都能夠維持穩定供電；此外，鐵路與港口營運商的改善狀況也將是關注焦點。

外資今年買超南非債券 724 億蘭德（約 43 億美元），遠超過2024 年的156 億蘭德。

Allspring 全球投資基金經理人范畢昂（Lauren van Biljon）說：「要能進一步上漲的動因，可能是海外投資人持續流入南非」，或是投資人降低對匯率波動的避險操作。「Fed進一步寬鬆，應能讓高殖利率新興市場的熱度維持不墜，至少會持續到 2026 年上半年。」

南非總統拉瑪佛沙維持了聯合政府的運作，並推出多項政策措施，今年經濟成長可望達到 1.3%，優於過去十年平均不到 1% 的表現。

