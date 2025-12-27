我的頻道

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

華爾街估明年日圓貶到164 多家金融機構都悲觀

編譯黃淑玲／綜合報導
日本銀行（央行）上周升息也未能提振日圓後，看空日圓聲音愈來愈多，強化市場對日圓結構性疲弱、沒有快速解方的看法，華爾街目前最悲觀的預測是兌美元明年會跌到164日圓。

從摩根大通到法國巴黎銀行等金融機構皆認為，當前美日利差仍大，日本實質利率為負，以及資本持續外流推動，日圓到明年底可能會貶至160甚至更弱；只要日銀仍以漸進方式推動緊縮政策，由財政因素驅動的通膨風險依然存在，日圓欲強不易。

日圓已連跌四年，今年來兌美元僅小漲不到1%。市場原本寄望日銀升息及美國聯準會（Fed）降息能帶來轉機，但結果令人失望。日圓兌美元26日一度貶值0.4%，報156.49日圓，距今年低點158.87不遠。

據美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料，截至12月9日當周，槓桿基金對日圓的看空程度為2024年7月以來最高，且在接下來的一周大致維持相同水準。

小摩日本外匯策略主管棚瀨純也說：「日圓基本面相當疲弱，到明年可能也不會有太大改變。」他對2026年底日圓匯率預測是華爾街最悲觀的164。棚瀨指出，景氣循環因素明年可能會更加不利日圓，因為市場反映其他地區利率也走高，限制了日銀緊縮政策的影響。

市場仍有看多日圓長期走勢的聲音。例如高盛就認為，未來十年日圓可能升值至100附近，但同時也承認，短期存在多項不利因素。

套利交易盛行也不利日圓。法巴新興市場亞洲外匯策略師賽姆比表示，明年全球總體經濟環境應會「相對有利於風險情緒，這樣的環境通常有利於套利策略」。

日本民眾積極對外投資，是日圓另一個壓力來源。散戶透過投資信託進行的海外股票淨買入額，一直徘徊在去年創下的十年高點9.4兆日圓（約600億美元）附近，且有延續至2026年的趨勢。企業資金外流則可能是為持久的日圓趨弱推動因素。美銀證券日本外匯與利率策略主管山田修輔本月稍早指出，近年來日本對外直接投資維持穩定步調，幾乎不受景氣循環因素或利差影響。

日本 利率 華爾街

延伸閱讀

「妳胸大幫舔」台男性騷同事後留提款卡求饒 還帶去日本玩賠罪

日本群馬縣車禍 至少15輛車追撞

日本明年度預算加碼晶片與AI 國家隊Rapidus獲編列1,500億日圓

日銀鷹派訊號 總裁暗示明年還會升息

