我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

信仰成移民生活「錨點」 華人感觸深

AI帶財 美10大科技富豪 今年身價大增5500億美元

AI用電潮衝破政策阻力 全球綠色債券發行創新高 亞太區成關鍵引擎

編譯季晶晶／綜合外電
今年全球綠色債務發行規模達到9,470億美元，創下新高。（美聯社）
今年全球綠色債務發行規模達到9,470億美元，創下新高。（美聯社）

儘管美國和歐洲的氣候政策和監管出現倒退，投資人今年仍大舉湧入氣候友好型資產，因為人工智慧（AI）正推動能源基礎設施需求激增。

根據彭博彙總的數據，今年來，全球綠色債券和貸款發行額已達到9,470億美元，創歷史新高。與此同時，多項再生能源股指數有望迎接2020年以來首見的年漲幅。綠色股票今年表現領先市場，如標普道瓊旗下清潔能源指數與WilderShares清潔能源指數分別飆升了45%和60%，儘管仍低於2021年峰值，但遠遠超過標普500指數。電網技術公司持續受青睞。

美國總統川普今年持續支持化石燃料並廢除清潔能源補貼與立法，在此背景下，這樣的資金流向尤其引人注目。歐洲也出於對經濟成長和競爭力的擔憂，撤回了一些最嚴格的環保法規。然而，更明確的政策訊號，以及由AI、冷卻與電氣化需求推動的全球電力需求預計成長近4%，提振了投資人的樂觀情緒。

惠譽旗下永續評級機構Sustainable Fitch的ESG投資研究副總監Melissa Cheok表示，「綠色投資正日益被視為核心基礎設施和產業機遇，而不僅僅是非主流的ESG交易。資本可能會流向那些收入前景明確、有政策支持且有結構性需求的領域，例如電網升級和與電氣化相關的可再生能源」。

彭博行業研究數據顯示，亞太地區企業和政府關聯發行機構今年通過綠色債務融資2,610億美元，較上年同期成長約20%，得益於中國和印度大力支持可再生能源的發展。

中國綠色債券發行量創下1,380億美元的紀錄，主要由大型銀行主導。中國也首次發行綠色主權債券，今年稍早在倫敦亮相。

債券 AI 惠譽

上一則

日本明年度預算加碼晶片與AI 國家隊Rapidus獲編列1,500億日圓

下一則

日股走揚 東證指數創新高 高市早苗內閣通過史上最大預算 嚴控發債

延伸閱讀

金山部分地區平安夜再停電 王兆倫：不可接受

金山部分地區平安夜再停電 王兆倫：不可接受
摩爾線程發布「華山、廬山」晶片 產品明年亮相

摩爾線程發布「華山、廬山」晶片 產品明年亮相
聯航客機引擎故障返航 平安降落華府 洩油時一度引發地面火警

聯航客機引擎故障返航 平安降落華府 洩油時一度引發地面火警
UPS貨機空難 初步報告：左引擎掛架金屬疲勞

UPS貨機空難 初步報告：左引擎掛架金屬疲勞

熱門新聞

若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

2025-12-23 08:10
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬