我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

關稅發酵 明年貿易動盪恐加劇

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

全球貿易體系經歷了堪稱一個世紀以來變化數一數二激烈的一年，展望明年，貿易的穩定與成長將面臨更多挑戰。除了川普總統關稅政策的影響可能浮現，美墨加自由貿易協定（USMCA）是否會調整等議題，也是2026年關注焦點。

儘管川普開始在全球最大經濟體美國周圍築起關稅高牆，2025年全球商品貿易仍相對有撐。航運業老將麥考恩（John McCown）本周引用的數據顯示，全球10月貨櫃運輸量比一年前成長2.1%。

不過，整體表現充滿韌性的表面下其實潛藏亂流。美國10月貨櫃進口量萎縮8%，非洲、中東、拉丁美洲和印度進口則全面強勁成長。麥考恩指出，如果2025年是關稅年，2026年則會是關稅影響顯現的一年。其他專家也預期，未來一年貿易動盪將加劇，有四大議題備受關注。

第一是美國、加拿大和墨西哥即將開始重新審查USMCA。美國貿易代表葛里爾透露，幾乎所有利害關係人都呼籲在某種程度上改良這項2020年生效的協議，但對一個成員國有益的「改良」對其他成員國可能是「改劣」，為談判窒礙難行埋下伏筆。

其次，全球航運業未來一年可能面臨兩大衝擊。第一是貨運恢復行駛紅海航線，不再繞行非洲南部，這將導致市場充斥大量運力，歐洲港口也會嚴重壅塞。另外，如果2026年美國經濟在投資熱潮及利率下滑加持下加速成長，航運業可能無法應付隨之而來的庫存回補。

第三，白宮與數個大型經濟體敲定的貿易協議，並非具約束力的傳統協議，與中國大陸敲定的休戰協議期限也只有一年，引發這些協議仍可能落空的憂慮。白宮7月宣布與印尼達成「畫時代貿易協議」以來，印尼持續抵制美國貿易要求，中國大陸也已關切馬來西亞和柬埔寨與華府簽署的貿易協議，警告這兩國不要採取損害北京當局利益的措施。

最後，美國最高法院將就川普所謂的對等關稅是否合法做出判決。這絕對是2026年貿易界一大變數。目前博弈市場押注川普敗訴機率約75%，意味華府很可能須動用總統手中其他權力來課徵關稅。

關稅 川普 貿易協議

上一則

美股散戶投資可望創新高 占成交量25%

下一則

科技通膨 iPhone 18入門款恐漲至「8字頭」

延伸閱讀

川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 差距微小對手拒絕認輸

川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 差距微小對手拒絕認輸
不滿被改名為「川普甘迺迪中心」 平安夜爵士音樂會取消

不滿被改名為「川普甘迺迪中心」 平安夜爵士音樂會取消
美延後對中晶片加徵關稅 專家：顧及川習會與期中選舉

美延後對中晶片加徵關稅 專家：顧及川習會與期中選舉
2026邁阿密G20峰會 川普邀哈薩克及烏茲別克總統與會

2026邁阿密G20峰會 川普邀哈薩克及烏茲別克總統與會

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列