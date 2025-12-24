全球智能手表出貨量今年估升7% 中國成主要動力

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
華為11月底發表ULTIMATE DESIGN非凡大師紫金款手表。（取材自微博）
華為11月底發表ULTIMATE DESIGN非凡大師紫金款手表。（取材自微博）

市場研究機構Counterpoint Research報告預測，今年全球智能手表出貨量將按年升7%，在2024年首次出現下滑後重回增長。分析指出，中國已成為全球智能手表市場的主要成長動力，排名前5的品牌中有3個來自中國。

香港經濟日報報導，Counterpoint Research高級研究分析師Anshika Jain提到，中國政府補貼計畫鼓勵了用戶升級換代，而華為、小米集團和小天才藉各自獨特的消費者，亦推動市場增長。其中，小天才是2011年推出的智能產品品牌，專注打造兒童智能產品。

報告指出，新硬體及軟體功能推出、消費者對中高階智能手表需求提升，加上市場日益關注智能手表的健康相關功能，令智能手表市場今年出現顯著變化。

Anshika Jain又指，蘋果最新的智能手表系列，在其發布季度按年增長12%，預計2025年全年出貨量將升12%，反彈主要歸功於更親民的Apple Watch" rel="233109">Apple Watch SE 3和超高階的Apple Watch Ultra 3推出，該2款產品擴大蘋果在不同價格範圍的消費者群體的吸引力。

談到市場前景，Counterpoint Research副總監David Naranjo認為，智能手表產業今年脫穎而出，迎來一波以功能為主導的創新浪潮，從根本上提升設備的性能，而人工智慧整合、5G支援、衛星連接及MicroLED顯示器應用，均是市場亮點。

Apple Watch Apple 小米

上一則

英國石油傳擬以60億美元出售嘉實多主要股權 藉處分資產改善財務

節日禮品想退貨？各店延長退貨時限看這裡
Apple、Google示警這類外籍員工避免出國 恐滯留海外
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
Apple要放大招了 折疊iPhone、20周年版等七款陸續推出

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍