銅因供應吃緊變「工業版黃金」年漲幅近40% 有望創2009來最佳表現

銅價延續12月以來的強勁走勢，周二突破每噸12000美元，創下歷史新高；倫敦金屬交易所（LME）的銅價有望實現38%的年度漲幅，創2009年以來最佳年度表現。在供應短缺、科技產業需求快速擴張，以及關稅 不確定性升高的推動下，全球工業金屬價格全面走高，銅的走勢甚至開始被拿來與黃金相提並論。

市場動能可追溯至今年7月初，美國總統川普 表示，可能在依據232條款、涉及國安疑慮的調查後，對進口銅課徵50%關稅。此後銅價一路上揚，累計漲幅約22.5%。

美國能源資訊署指出，今、明美國國內銅消費量都將創新高，並預估未來25年整體需求將比目前水準增加50%，顯示結構性需求成長仍在加速。

美國每年約有50%的銅仰賴進口，廣泛用於住宅、運輸、建築與發電等關鍵產業。隨著AI資料中心大規模建置，美國一年使用近170萬噸銅，約占全球需求的7%，成為影響全球市場的重要變數。

投資人預期，為規避潛在關稅，大量的銅提前流向美國，導致其他地區買家面臨供應緊俏局面，也進一步推升倫敦金屬交易所價格表現。

與此同時，全球多座大型銅礦近來接連遭遇天然災害與人為事故，供應鏈 受擾，使銅價在原本需求上升之外，再承受額外的上行壓力。

ING大宗商品策略師Ewa Manthey指出，從採礦到精礦生產，銅的供應鏈全面吃緊，而關稅風險與美國庫存異常偏高，也正在干擾精煉銅的流向。在關稅政策未明朗前，這些因素將持續壓縮美國以外地區的供應，使價格維持在高檔。

除銅之外，今年多重供應干擾同樣影響其他金屬，倫敦金屬交易所六種基本金屬均有望實現年度漲幅，即使部分工業需求出現放緩跡象，市場定價仍主要由供給端主導。

在相同供應風險主導的環境下，資金流向實體資產，使貴金屬同步受惠，黃金與白銀今年以來分別大漲近70%與140%，創下1979年以來最佳年度表現。