我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法

銅因供應吃緊變「工業版黃金」年漲幅近40% 有望創2009來最佳表現

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
銅價周二站上每噸12000美元大關，全年漲幅約38%，即將創下2009年來最佳表現。（路透）
銅價周二站上每噸12000美元大關，全年漲幅約38%，即將創下2009年來最佳表現。（路透）

銅價延續12月以來的強勁走勢，周二突破每噸12000美元，創下歷史新高；倫敦金屬交易所（LME）的銅價有望實現38%的年度漲幅，創2009年以來最佳年度表現。在供應短缺、科技產業需求快速擴張，以及關稅不確定性升高的推動下，全球工業金屬價格全面走高，銅的走勢甚至開始被拿來與黃金相提並論。

市場動能可追溯至今年7月初，美國總統川普表示，可能在依據232條款、涉及國安疑慮的調查後，對進口銅課徵50%關稅。此後銅價一路上揚，累計漲幅約22.5%。

美國能源資訊署指出，今、明美國國內銅消費量都將創新高，並預估未來25年整體需求將比目前水準增加50%，顯示結構性需求成長仍在加速。

美國每年約有50%的銅仰賴進口，廣泛用於住宅、運輸、建築與發電等關鍵產業。隨著AI資料中心大規模建置，美國一年使用近170萬噸銅，約占全球需求的7%，成為影響全球市場的重要變數。

投資人預期，為規避潛在關稅，大量的銅提前流向美國，導致其他地區買家面臨供應緊俏局面，也進一步推升倫敦金屬交易所價格表現。

與此同時，全球多座大型銅礦近來接連遭遇天然災害與人為事故，供應鏈受擾，使銅價在原本需求上升之外，再承受額外的上行壓力。

ING大宗商品策略師Ewa Manthey指出，從採礦到精礦生產，銅的供應鏈全面吃緊，而關稅風險與美國庫存異常偏高，也正在干擾精煉銅的流向。在關稅政策未明朗前，這些因素將持續壓縮美國以外地區的供應，使價格維持在高檔。

除銅之外，今年多重供應干擾同樣影響其他金屬，倫敦金屬交易所六種基本金屬均有望實現年度漲幅，即使部分工業需求出現放緩跡象，市場定價仍主要由供給端主導。

在相同供應風險主導的環境下，資金流向實體資產，使貴金屬同步受惠，黃金與白銀今年以來分別大漲近70%與140%，創下1979年以來最佳年度表現。

關稅 供應鏈 川普

上一則

庫克豪砸295萬元大買Nike股票 是抄底還是力挺？

下一則

Nvidia、AMD爭取進入中國市場 營收有望提振「這麼多」

延伸閱讀

控逼社媒審查 魯比歐宣布限制前歐盟執委等5人簽證

控逼社媒審查 魯比歐宣布限制前歐盟執委等5人簽證
法官力挺川普 裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法

法官力挺川普 裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法
為川普關稅避險 有企業提前將退稅權折價變現

為川普關稅避險 有企業提前將退稅權折價變現
黃金首衝破4500美元 貴金屬全線噴出

黃金首衝破4500美元 貴金屬全線噴出

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37

超人氣

更多 >
年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍