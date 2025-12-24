金價漲什麼勁？避險、貶值交易或單純年終現象

黃金價格近日漲勢凶猛，已漲破每英兩4500美元，改寫新高紀錄。(路透)

黃金價 格近日漲勢凶猛，已逼近每英兩4500美元，改寫新高紀錄。但究竟是何因素引爆新一波漲勢，眾說紛紜。有人認為是地緣政治緊張情勢使然，有人歸因於「貶值交易」，也有專家懷疑是憂慮明年政策刺激過火。但金價在年關將近的此刻大漲，原因也可能很單純。

Yardeni Research創辦人雅德尼22日發布最新研究報告說：「今年年初，金價漲上每英兩3000美元時，我們預測今年底會觸及4000美元、明年底躍上5000美元。但今晚，金價漲破4500美元。我們將調高2026年底目標價至6,000美元。我們仍認為，到2020年代末，金價將登上10,000美元。」

新目標價比摩根大通的預測更樂觀：小摩預期，到2026年底，金價上看每英兩5055美元。

地緣政治疑慮 預期降息

金價為何最近再度躍起？許多人認為，地緣政治顧慮，包括美國與委內瑞拉 之間的緊張氣氛加劇，以及烏克蘭再度攻擊俄羅斯港口，或許激勵金價再創新高。交易員也擴大押注聯準會（Fed）明年將連番降息，而利率下滑削弱持有債券的吸引力，有助於支撐金價。

路博邁集團資深基金經理人卡亞表示，投資人為日益動盪的金融和地緣政治體系「買保險」，除了「去全球化和去美元化」助漲金價外，美國扣押委內瑞拉遭制裁的油輪威脅石油供應，也強化黃金在不確定性升高時作為避險資產的地位。

大撒幣 憂明年財政寬鬆

另有人指出，金價再度發動凌厲漲勢，是因為市場擔心主要央行將大量印鈔、讓通膨減輕償債壓力。雅德尼同意這個論點，並把近來貴金屬價格勁揚，歸因於市場擔心2026年貨幣與財政政策可能過度寬鬆。

雅德尼寫道：「我們揣測，貴金屬價格可能顯示市場最近的憂慮：擔心明年美國貨幣與財政政策雙管齊下，可能過度刺激成長。即使聯準會（Fed）在2026年頭四個月暫停調降聯邦資金利率，Fed仍承諾每月購入大約400億美元的國庫券，買到4月底。」

此外，市場也預期，隨著期中選舉腳步迫近，川普政府明年可能大撒幣，例如美國許多家庭可能領到政府發放的1000至2000美元退稅，財政部長貝森特另暗示可能發放2000美元的「關稅紅利」。

總之，雅德尼推測，2026年頭四個月，美國聯邦預算赤字可能暴增，觸動美國公債殖利率 竄升、美股回跌。

金價再創新高，銀價12月迄今更暴漲36%，銅價也同步走高，呈現市場行情百花怒放的局面。