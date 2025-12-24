憂川普徵關稅 銅價升破1.2萬美元

銅價破天荒漲破每公噸1.2萬美元大關，再創新高，反映銅礦場作業嚴重停擺和川普 2.0關稅 效應，正使這種重要工業金屬全年價格朝2009年來最大年漲幅邁進。

倫敦金屬交易所（LME）銅價23日盤中最多漲0.9%至每噸12031.5美元，使今年來漲幅擴大到37%。

市場擔心美國總統川普可能對銅金屬加徵關稅，是今年銅價勁揚的核心因素。2025一整年，美國銅金屬進口激增，逼得海外製造商競相喊高價碼搶料，即使最大消費國中國大陸需求惡化也未稍減銅價凌厲漲勢。

市場預期，銅價將持續走高，反映交易員趕在銅關稅上路前，把數量更多的銅運往美國。

供應方面，美、亞、非各地礦場作業停擺頻仍，觸發供應瀕臨短缺警報，也為這波漲勢推波助瀾。

德意志銀行警告，世界大型銅礦場2025年產出將縮減3%，2026年可能進一步下滑。

看漲銅價的銀行和投資人一直對供應不足風險示警，並預期電動車 、再生能源和人工智慧（AI）相關用量可望激增。

花旗預估，在美元貶值且利率進一步下滑的樂觀情境下，銅價上看每噸1.5萬美元。