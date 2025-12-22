我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

銅價挑戰1.2萬美元新天價 中國1冶煉廠「零加工費」創紀錄

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
智利Punta Chungo港口附近推存銅精礦，該港口專門用於出口安托法加斯塔礦業（Antofagasta Minerals）旗下核心礦場Los Pelambres所生產的銅。（路透）
智利Punta Chungo港口附近推存銅精礦，該港口專門用於出口安托法加斯塔礦業（Antofagasta Minerals）旗下核心礦場Los Pelambres所生產的銅。（路透）

國際銅價22日顯然要繼續挑戰歷史新高，並朝每噸1萬2000美元的大關前進。一加智利礦商與一家中國冶煉廠就 2026年銅精礦達成「零加工費」協議，創下歷史新低，反映市場供應緊俏的壓力。

截至近中午時分，上海銅價上漲0.7%，報每噸1萬1966.50美元；鋁、鋅與鎳價格亦同步走高。

基準的倫敦金屬交易所（LME）三個月銅期貨同步走高，上漲0.33%，至每噸1萬1920.5美元，逼近本月稍早創下的1萬1952美元歷史高點，挑戰1.2萬美元關卡近在咫尺。

供應壓力升高的跡象相當明確。年度礦石供應合約談判進展艱難，最終達成的協議竟是冶煉廠每噸加工費為零美元，創下歷史新低。

路透報導，智利銅礦商安托法加斯塔（Antofagasta）與一家中國冶煉廠就2026年銅精礦的加工處理與冶煉費（TC/RC）達成「零加工費」協議，創下年度供應談判史上最低水準。

銅價大漲的短期直接因素是大量金屬湧向美國，以提前因應美國可能對銅實施進口關稅措施的前景，這也使得全球其他地區面臨供應不足的風險。不過，銅價今年以來高達36%的漲幅，也受到礦場非計畫性停工，以及銅在AI基礎設施中應用前景看好而帶動。

在「零加工費」協議之前，中國主要冶煉廠已同意在明年削減產量，以因應加工費下滑；儘管一家由政府支持的有色金屬產業機構表示，加工費不應低於零，不過最新情勢仍顯示銅精礦市場在結構上供應吃緊。

包括自由港麥克莫蘭公司位於印尼的全球第二大銅礦場Grasberg礦場，以及剛果民主共和國的Kamoa-Kakula礦場在內，多個關鍵礦區發生停產，使得2025年現貨加工處理與冶煉費長期處於零以下，迫使冶煉廠反而必須向礦商付費。

市場早已有看漲2026年銅價的多頭預測。花旗集團表示，在搶運金屬至美國的情況下，銅價可能在明年第2季漲至每噸1.3萬美元。高盛集團上周也點名銅是未來一年受青睞的金屬。

高盛 印尼 關稅

上一則

字節跳動今年獲利衝500億美元 持續逼近競爭對手Meta

延伸閱讀

韓國鋅業將在田納西州建廠 美1970年代來首座冶鋅廠

韓國鋅業將在田納西州建廠 美1970年代來首座冶鋅廠
銅價漲不停 花旗預期Q2明年站上1.5萬美元

銅價漲不停 花旗預期Q2明年站上1.5萬美元
白銀價格漲一度破61元 今年來已漲逾30%

白銀價格漲一度破61元 今年來已漲逾30%
美國囤貨支撐銅價 花旗上看1.3萬美元

美國囤貨支撐銅價 花旗上看1.3萬美元

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費