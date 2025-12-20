日銀升1碼 30年來最高 暗示再調高

日銀總裁植田和男暗示對後續升息步伐保持審慎。(路透)

在日本 通膨率連續近四年高於2%目標水準之際，日本銀行（央行）19日升息1碼，調高基準利率至0.75%，為1995年以來、30年來最高，並暗示可能繼續升息，日債殖利率 應聲刷新26年來高點；但日銀總裁植田和男暗示對後續升息步伐保持審慎，致使日圓重貶0.9%，逼近157整數關卡。

日銀表示，其經濟展望實現的可能性升高，因此決策委員一致同意升息1碼，為1月來首度升息，也符合經濟學家預期，並重申若其經濟展望實現，有意繼續升息，而且更樂觀評估經濟前景，提高實現的機率，加上基本通膨持續溫和上漲，明確表態將維持升息循環，從先前的謹慎立場大幅轉向。

對貨幣 政策最敏感的日本2年期公債殖利率19日一度上漲3個基點至1.095%，為2007年6月來最高，基準的10年期公債殖利率也一度上漲5.5個基點至2.02%，為1999年8月來最高。

植田在決策會後記者會表示，「我們將持續在每次政策會議做出適當決策」，與美國關稅相關的風險似乎正在降低，明年薪資成長動能穩固，繼續支撐通膨，暗示還有進一步升息的空間。他也說，政策利率仍與日銀估算的1%-1.25%中性區間下緣，還有一段距離，並希望能在適當時機希望重新計算利率，暗示他對進一步升息持開放態度。

不過，他也含糊以對未來升息的確切時機與步伐，「我們調整貨幣支持的步伐，將取決於屆時的經濟、物價、金融發展」，「我們將在每次會議更新對於經濟、物價展望、以及達成預測（展望）風險和可能性的看法，做出適當決策」，強化了升息步伐將很緩慢、且依數據而定的預期。他希望避免給外界日銀正與政府刺激經濟措施對做的印象，決策聲明表示，寬鬆的貨幣情勢將持續支持經濟。日圓兌美元一度貶值0.9%至156.99日圓兌1美元。