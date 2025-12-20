我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

日銀升1碼 30年來最高 暗示再調高

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日銀總裁植田和男暗示對後續升息步伐保持審慎。(路透)
日銀總裁植田和男暗示對後續升息步伐保持審慎。(路透)

日本通膨率連續近四年高於2%目標水準之際，日本銀行（央行）19日升息1碼，調高基準利率至0.75%，為1995年以來、30年來最高，並暗示可能繼續升息，日債殖利率應聲刷新26年來高點；但日銀總裁植田和男暗示對後續升息步伐保持審慎，致使日圓重貶0.9%，逼近157整數關卡。

日銀表示，其經濟展望實現的可能性升高，因此決策委員一致同意升息1碼，為1月來首度升息，也符合經濟學家預期，並重申若其經濟展望實現，有意繼續升息，而且更樂觀評估經濟前景，提高實現的機率，加上基本通膨持續溫和上漲，明確表態將維持升息循環，從先前的謹慎立場大幅轉向。

貨幣政策最敏感的日本2年期公債殖利率19日一度上漲3個基點至1.095%，為2007年6月來最高，基準的10年期公債殖利率也一度上漲5.5個基點至2.02%，為1999年8月來最高。

植田在決策會後記者會表示，「我們將持續在每次政策會議做出適當決策」，與美國關稅相關的風險似乎正在降低，明年薪資成長動能穩固，繼續支撐通膨，暗示還有進一步升息的空間。他也說，政策利率仍與日銀估算的1%-1.25%中性區間下緣，還有一段距離，並希望能在適當時機希望重新計算利率，暗示他對進一步升息持開放態度。

不過，他也含糊以對未來升息的確切時機與步伐，「我們調整貨幣支持的步伐，將取決於屆時的經濟、物價、金融發展」，「我們將在每次會議更新對於經濟、物價展望、以及達成預測（展望）風險和可能性的看法，做出適當決策」，強化了升息步伐將很緩慢、且依數據而定的預期。他希望避免給外界日銀正與政府刺激經濟措施對做的印象，決策聲明表示，寬鬆的貨幣情勢將持續支持經濟。日圓兌美元一度貶值0.9%至156.99日圓兌1美元。

仍任日銀理事的瑞穗研究與科技公司執行經濟學家門間一夫認為，日銀將維持約每半年升息一次的步調，明年可能升息兩次，2027年再升一次，提高利率到1.5%。

日本基準利率 資料來源：彭博資訊
日本基準利率 資料來源：彭博資訊

殖利率 貨幣 日本

上一則

Nike在中國銷售慘 預期本季營收將轉跌

下一則

史努比易主 Sony砸4.6億美元買下Peanuts

延伸閱讀

韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」

韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」
英國央行如期降息1碼 歐洲央行利率不變

英國央行如期降息1碼 歐洲央行利率不變
日本央行宣布升息1碼至0.75% 基準利率創30年來最高

日本央行宣布升息1碼至0.75% 基準利率創30年來最高
日銀將升息1碼 預期推升匯價

日銀將升息1碼 預期推升匯價

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年