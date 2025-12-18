我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

川普下令封鎖進出委國油輪 油價走升

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普對委內瑞拉施加新壓力，下令封鎖受制裁的油輪，油價反轉上漲。 （路透）
川普對委內瑞拉施加新壓力，下令封鎖受制裁的油輪，油價反轉上漲。 （路透）

國際油價17日從2021年來的低點反彈回升，布蘭特原油一度重返60美元大關。先前由於全球供過於求的憂慮，油價已連跌四天，累積跌幅近6%。這波反轉的關鍵在於，美國總統川普委內瑞拉施加新壓力，下令封鎖受制裁的油輪。

川普16日透過社群媒體宣布，他已下令封鎖進出委內瑞拉的原油運輸船，並將委國總統馬杜洛政權列為外國恐怖組織。此舉使兩國敵對情勢急遽升高。

布蘭特16日收盤大跌2.7%至每桶58.92美元，17日盤中一度漲2.5%，至60.4美元；西德州原油也一度應聲上漲2.7%至每桶56.74美元。西德州前一天收盤也大跌2.7%。

上月，委國油輪每日裝載約59萬桶原油出口，相較之下，全球每日原油消耗量超過1億桶。該國多數原油出口流向中國。

能源諮詢機構Rapidan能源集團估計，若美國持續嚴格實施制裁，委內瑞拉約有30%原油出貨將面臨風險。不過，儲存在亞洲油輪中的委內瑞拉原油庫存，預料短期內可緩衝中國等買家可能遭遇的衝擊。

儘管近期反彈，油價全年仍可能收跌，主因是供給過剩持續擴大。這波過剩來自OPEC+快速恢復先前停產的產量，以及其他產油國增產，另一方面市場對石油的需求又疲弱不振。

交易員同時也在評估烏克蘭可能達成和平協議的機率，一旦成真，可能為俄羅斯原油出口限制鬆綁鋪路。

委內瑞拉的原油產量不到全球總用量的1%，而紐約時報報導，川普這項新命令仍有許多不明確之處，包括受影響的油輪數量、「受制裁油輪」的界定，以及美國具體計畫攔截的是哪些油輪。

可以確定的是，川普的行動將讓委內瑞拉經濟承受更大壓力。原油銷售占該國出口收入九成以上，而今年前十個月委國石油出口已下滑30%。當地經濟學家估算，委內瑞拉年通膨率料將在年底前突破400%。

如果委內瑞拉石油運輸長期停滯，馬杜洛政權的一大收入來源將隨之枯竭。休士頓能源顧問、前委內瑞拉副石油部長羅梅羅表示，這將意味著政權終結，他說，「如果你已切斷毒品收入，接著再斷掉石油收入，這就等於最終崩潰。如果開始攔截船隻，這些人撐不了幾天」。

委內瑞拉 石油 川普

上一則

自駕公司Waymo將籌募150億美元 估值接近千億

下一則

小摩因應降息衝擊大舉買美債 從Fed領出近3500億

延伸閱讀

敘利亞殉職3美方人員覆旗靈柩返國 川普迎靈

敘利亞殉職3美方人員覆旗靈柩返國 川普迎靈
「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會
響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬

響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬
參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」