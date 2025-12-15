日銀最快下月啟動83兆日圓ETF「慢慢出脫」計畫 恐耗時百年才能賣完

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，日本銀行官員最快可能從下個月開始出售央行手上大量持有的指數股票型基金（ETF）。（美聯社）
根據知情人士透露，日本銀行（央行）官員最快可能從下個月開始出售央行手上大量持有的指數股票型基金（ETF）。這項出脫ETF的程序，預料耗費數十年才能完成。

彭博資訊引述的知情人士表示，日銀將採取循序漸進的方式，逐步小量地出脫ETF資產，避免造成市場劇烈波動，而這項計畫已在日銀9月的政策委員會會議中決定。根據日銀的資料，截至9月底，這些ETF的市值為83兆日圓（約5340億美元）。

這項計畫預定每年出售約3,300億日圓的ETF（以帳面價值計算）。若依照這樣的速度簡單推算，整個出售過程大約需要112年才能完成。

知情人士表示，日銀希望市場幾乎察覺不到央行出售ETF的影響，就如同先前出脫手上的銀行股持股，這些股票是在2000年代期間，為了防止金融系統不穩定，而從經營陷入困頓的銀行所買進的金融股。這些金融股股票出售作業歷時約十年，並於今年7月完成，過程並未擾亂金融市場。

日本股市在過去幾年已大幅上漲，使這些資產的市值激增。知情人士表示，央行預期將維持每月固定節奏出售，並強調其「將市場干擾降到最低」的立場並未改變。

不過，知情人士也補充說，如果出現類似2008年全球金融危機的重大事件，日本央行可能會暫停出售ETF。

日銀本月稍早表示，三井住友信託銀行已在競標中勝出，將負責執行這項ETF出售作業。

