亞洲晶片股隨費半大跌 分析怎麼看？

編譯劉忠勇／綜合外電
博通表示，目前AI產品訂單積壓達730億美元，將在未來六季陸續出貨，但此數字令部分投資人感到失望。（路透）
博通（Broadcom）展望令人失望，加上甲骨文（Oracle）部分延後為OpenAI興建的資料中心的影響，亞洲晶片周一隨費城半導體指數走低。

博通表示，目前AI產品訂單積壓達730億美元，將在未來六季陸續出貨，但此數字令部分投資人感到失望。另外，據報導，甲骨文已將部分資料中心的完工日期從2027年延後至2028年。

SK海力士周一早盤股價一度重挫6.3%、三星電子跌4%。日本鎧俠（Kioxia）暴跌8.1%、軟銀集團（SoftBank）跌7.6%、愛德萬測試（Advantest）跌6%。

台股方面，京元電子跌4.4%、日月光投控跌3.9%、南亞科跌3.7%、鴻海跌2.9%、台積電跌2.4%。

華爾街長期看多的重量級人物雅德尼（EdYardeni）說，投資人對AI實力的興奮感，已被會計問題、獲利和信用指標、競爭加劇、投資報酬率以及AI交易續航力的疑慮所取代。「我們認為投資人最近的焦慮，只是大規模科技導入周期中的「消化不良」階段，而非好景不再」。

輝立證券研究主管PaulChew也認為，市場對AI供應鏈的預期降溫反而是件好事。整個AI生態系從半導體、雲端基礎設施到大型語言模型（LLM），競爭正日趨白熱化。可喜的是，市場正對AI預期展現紀律。

Asymmetric Advisors的Amir Anvarzadeh表示，資料中心不動產集團Fermi傳出和大租戶出現提前終止合約的狀況，也打擊了市場信心。他指出，美股上周五的賣壓，是市場對龐大支出計畫和獲利的容忍度正在下降，「AI題材的信心看來要到明年才有可能好轉」。

NH投證ShawnOh表示，本周美光（Micron）財報「可能成為轉折點」。關鍵在於既有的論述能否重拾成長動能，也就是AI股能否在記憶體價格上漲和資本支出增加的帶動下，續創上漲走勢。

AI 博通 甲骨文

