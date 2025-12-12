數位銷售建功 好市多上季財報超預期

美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都優於預期。(美聯社)

受惠於數位銷售增加、且擴增門市據點，美國量販店巨擘好市多 （Costco）上季獲利與營收都優於預期，成為年終購物旺季最繁忙時期之前的好兆頭，但投資人憂心關稅 影響與好市多會員續約率略為下降等因素，股價未受提振。

好市多表示，止於11月23日的年度第1季（上季）淨利年比成長11%至20億美元，每股盈餘4.5美元，營收年增3%至673.1億美元，都優於預期，不計會員費的銷售則長8%到659.8億美元。

上季整體同店銷售成長6.4%，優於預期，美國同店銷售增長5.9%，國際市場同店銷售增加6.4%。好市多並未提供全年財測。

財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，電商成長是上季亮點之一，數位銷售年增20.5%，網站流量提高24%，應用程式（App）流量更竄升48%。他說，電商銷售在黑色星期五創紀錄，帶進超過2.5億美元的非食品訂單，上季非食品銷售以藥品、黃金、珠寶、輪胎、小型電子產品及服飾引領成長。

好市多在感恩節 當天賣出創紀錄的35.8萬片披薩，比去年同期增加31%，在截至感恩節的過去三天賣出450萬塊派。

美國各所得階層在採購日常用品時都追求實惠，讓好市多的會員與銷售都提高，並吸引年輕消費者註冊成為會員，上季付費會員人數年增5.2%至8,140萬人，卡友人數提高5.1%至近1.46億人。

不過，整體續約率略為趨緩，美國和加拿大的續約率為92.2%，全球是89.7%，原因是更多人註冊為線上會員，而線上會員的平均續約費用較低。好市多主管預期，在這些趨勢穩定前，續約率將繼續微幅下降。

執行長維克里斯（Ron Vachris）表示，好市多上季開設八家新門市，使全球據點數量增加到921家，計劃未來幾年每年開設30家以上新店面。

瑞銀分析師雷瑟指出，投資人也擔心關稅對好市多營運成本與利潤的影響。好市多今年年終購物季的銷售品項少於往年，主因為川普政府關稅使部分產品的成本不符合該公司節省成本的前提。

米勒奇普表示，通膨「維持相對符合最近幾季」的水準，在日常百貨中，通膨提高的品項包括牛肉、海鮮及咖啡，但被雞蛋、起司、奶油及農產品的通膨下滑所抵銷，非食品類的通膨率則連續第三季位居低二位數百分比，主要是由黃金和進口商品推升

他說，好市多已尋求降低關稅衝擊之道，包括擴大從美國採購產品、整合全球採購流程以降低成本，並且替換為較不受關稅影響的品項。

此外，沃爾瑪轉向那斯達克證交所，也可能對好市多股價造成意外影響，因為可能分散資金流入。