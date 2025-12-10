儘管交機卡關 明年航空業獲利仍料創新高 歐洲超美成獲利冠軍

我的頻道

編譯易起宇／綜合外電
IATA表示，儘管供應鏈問題導致交機延宕，明年全球航空業獲利仍將創下新高。 （路透）
國際航空運輸協會（IATA）9日表示，儘管供應鏈問題導致交機進度放緩，航空公司無法啟用更多燃油效率更高的飛機來減少成本，但明年全球航空業獲利仍料將創下紀錄新高，尤其歐洲將會超越美國，成為貢獻獲利最多的地區。

IATA表示，明年全球航空業營收預估將成長4.5%至1.053兆美元，獲利則將成長4%至410億美元，創下紀錄新高。IATA理事長華許表示：「航空公司已成功建立起吸收衝擊的事業韌性，並帶來穩定獲利。」

歐洲獲利估將達到所有地區中最高的140億美元，因當地航空公司展現出有紀律的運能管理和強勁的運載比率。歐洲廉航的成長速度呈現雙位數，強勢歐元也抵銷部分通膨壓力。

北美地區獲利也將增長至113億美元，但成長將受限於運能、機師短缺、引擎問題和勞動成長上漲等問題。美國國內市場的萎縮也將使當地廉航面臨壓力。

這份預測正逢飛機製造商空中巴士本月稍早因部分機身鑲板發現問題，被迫調降今年交機目標，空巴此前才因軟體問題召回6,000架A320系列飛機。

華許說：「這讓業界很失望，因為我們獲得交貨的飛機將比預期還少。」他並表示，這件事讓人們對空巴和波音的評價出現變化，人們普遍認為波音的表現已大幅進步，對其交機承諾大有信心，但對空巴的信心卻在下滑。

