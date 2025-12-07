美股漲、OpenAI淪股市包袱…5事不可不知

所有人目光如今擺在Fed今年最後一次會議，尤其關注主席鮑爾會後談話是偏鷹還是偏鴿。（路透）

受到投資人預期聯準會（Fed）會在本周降息 的激勵，美國股市5日繼續上漲，逼近歷史高點。所有人目光如今擺在Fed今年最後一次會議，尤其關注主席鮑爾會後談話是偏鷹還是偏鴿。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

●美股漲 鮑爾談話聚焦

史坦普500指數和道瓊工業指數5日上漲0.2%，那斯達克綜合指數上漲0.3%。三大指數周線漲幅均在0.3%以上。費城半導體指數和台積電ADR分別上漲1.1%和0.6%，一周下來，費半漲3.8%，台積電ADR漲1.1%。Nvidia輝達(另稱英偉達)上周上漲3.1%，扭轉連二周頹勢。

延遲發布的9月個人消費支出（PCE）物價指數年增2.8%，符合市場所料，這項Fed青睞的通膨指標並未改變華爾街對Fed本周降息的預期。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算本周降息的機率高達87%。華爾街也預料美國總統川普明年初公布新任Fed主席人選後，2026年會有更多次降息。

Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）說：「Fed是支配當天市場信心的主力，這種情況要等到下周FOMC會議結束後才會止息。」Certuity投資長威爾契（ Scott Welch）說：「如果他們不降息，市場反應將會非常負面。」

由於美股已反映降息預期，因此Fed降息本身不會推高股價，威爾契說：「更重要的是鮑爾在會議後有關2026年利率可能路徑的談話。」威爾契說：「如果他說…別指望之後會有更多降息，我認為市場可能會對此有所反應。」

●銀價再觸及新高

國際銀價5日盤中再創歷史新高，也是連續二周周線上揚，反映指數股票型基金（ETF）的強勁買盤，正為銀價的凌厲漲勢增添柴火。銀價今年來已上漲近100%，漲幅超越金價的60%。

銀價5日盤中一度大漲3.9%至每英兩59.33美元，刷新盤中歷史新高紀錄，收盤漲幅略微收斂，報每英兩58.59美元，一周來累計漲幅為4%。白銀ETF從1日至4日的新增持倉總量，已超越7月以來的任何一周，反映投資人對白銀的濃厚興趣，儘管有跡象表明銀價可能漲過頭。

●AI 顧慮 加劇OpenAI從股市救星淪為包袱

華爾街對AI相關公司的信心正在轉變，OpenAI 正走下坡，Alphabet正在上揚。

ChatGPT因缺乏獲利能力以及需要快速成長以支付其龐大支出承諾而面臨質疑。結果是，圍繞在 OpenAI 軌道上的公司，甲骨文（Oracle Corp.）、CoreWeave Inc. 和超微（AMD），但也包括微軟、輝達（NVIDIA）和軟銀都承受巨大的拋售壓力。

●何來泡沫？經理人續押股票部位

儘管全球股市已連續三年強勁成長，但頂尖資產管理機構認為，目前仍非獲利了結之時。據彭博新聞對全球39位資深投資經理人的訪問彙整，他們普遍對未來兩年市場抱持積極態度，正將部位調整為擴大承擔風險的環境，將賭注押在強韌的全球成長、人工智慧發展、以及寬鬆的總經政策將帶動超額報酬。

●美防長：無意改變台灣現狀

美國國防部長赫塞斯 6日表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。他也說，華府無意改變台灣現狀。

赫塞斯在加州錫米谷舉行的「雷根國防論壇」發表主題演說表示，五角大廈的四大工作主軸為維護美國本土和西半球的安全；以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔；強化美國國防工業基礎。

對於美中關係，赫塞斯說，川普政府追求穩定的和平、公平貿易及相互尊重的關係。

赫塞斯說，如同他今年稍早在新加坡「香格里拉對話」所說，美國「不是要扼殺中國成長，不是要支配或羞辱中國，也沒有要改變台灣現狀」。