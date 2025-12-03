台灣借鏡／瑞士公投否決50%富豪遺產稅 美國遺產稅起徵點為1399萬美元

瑞士民眾在11月30日舉行的公民投票中，以78.3%的反對票，否決了針對富豪課徵50%遺產稅的提案。圖為11月26日的日內瓦街頭公投海報。（美聯社）

在高齡化社會，遺產稅議題往往備受關注，台灣也不例外。近期一則國際案例引發討論：瑞士 民眾在11月30日舉行的公民投票中，否決了一項針對富豪課徵50%遺產稅的提案。華盛頓郵報當日以社論點評，讚許瑞士民眾有智慧，向民粹主義說不，捍衛國家經濟利益。

這項公投 提案是針對超過5000萬瑞士法郎（約6200萬美元）的個人捐贈及遺產，課徵50%稅率，結果78.3%的選民投下反對票，投票率約43%。

此案由左翼的社會民主黨青年組織（JUSOs）提出，目的是籌措資金以減緩氣候變遷衝擊。JUSOs主張，超級富豪繼承大筆財富，而普通人繼承的卻是氣候危機。

瑞士廣播電視集團所屬的新聞網站SWI報導，民意調查機構「伯爾尼」（gfs.bern）在公投前六周的民調中，還有48%的受訪者支持這項提案，但在公投前10天，支持者已降為32%。其實瑞士10年前即有類似提案的公投，當時71%民眾反對。

金融時報指出，此次公投堪稱瑞士近年最具爭議的政治事件，時機正值全球各國以兩極化方式因應富豪財富之際，如今部分國家以財政優惠吸引富豪家族，另一些國家則試圖對他們認定的超額財富徵稅。

瑞士聯邦政府反對上述向富豪徵收高額遺產稅的提議，警告此舉將有損瑞士對國際財富的吸引力。該案最初還訂有追溯效力，商業團體和稅務律師強烈反對，後來放寬，但仍引發許多富裕居民擔憂，其中一些人甚至在公投前就開始考慮遷往國外。

華盛頓郵報社論以「瑞士選擇經濟發展而非徵收財富稅，美國好好學著點」為題，讚許瑞士民眾在公投中捍衛國家經濟利益，向民粹主義說不。

華郵 說，瑞士是個富裕國家，但大多數民眾並非有錢到直接受到上述公投影響的地步。他們做出一項理智決定，保留了讓瑞士富裕的要素，即穩定且可預測的商業環境，以及相對較低的徵稅標準。瑞士人明白，即使是沒有龐大遺產的人，也會因高額遺產稅而受到損害。

瑞士由地方徵收財富稅，稅率極低，幾乎適用於所有人。2023年，瑞士的稅收占GDP比重，在經濟合作暨發展組織（OECD）38個成員國中排名第31。如今即使只是傳出可能徵收巨額遺產稅消息，就已使該國一些最富有的民眾開始找尋資金外移途徑，例如杜拜、阿布達比、新加坡。

華郵指出，資產排名前10%的瑞士人，貢獻了該國86%的財富稅收入；而收入排名前10%的瑞士人，貢獻了全國稅收總額的53%。那些人並不會全部出走，但即使只有一部分人離開，也會對國家財政造成嚴重破壞。這就是瑞士聯邦政府反對上述遺產稅提案的原因。

這篇社論指出，美國2025年聯邦遺產稅的起徵點是1399萬美元，部分州還會在此基礎上加上州稅。根據《大而美法案》，這項起徵標準將於2026年永久提高為1500萬美元，夫妻合計即為3000萬美元，未來每年根據通貨膨脹調整。

華郵在文末呼籲，2028年的美國總統候選人，無論民主黨還是共和黨，都應回答一個問題：他們認為美國遺產稅應該增加、減少還是保持不變？換句話說，他們是像瑞士人一樣，優先考慮健康的公共財政，還是想向超級富豪徵稅，以此作為政治噱頭？華郵認為，這將清楚表明美國兩黨未來的政治走向。