宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

OPEC+下季不增產 激勵油價漲逾1%

編譯季晶晶／綜合報導
石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）系列視訊會議後，確認明年第1季將維持現行產量政策，暫停進一步增產，以應對全球油市供應過剩的疑慮，激勵1日油價漲逾1%。

根據彭博資訊報價，倫敦布蘭特原油2月期貨1日盤中上漲1.2%至63.15美元，紐約西德州原油1月期貨揚升1.3%，報59.33美元。

OPEC也批准評估成員國產能的機制，為2027年重新分配產能配額的關鍵改革鋪路。OPEC+將委託達拉斯顧問公司DeGolyer & MacNaughton，全面評估成員國的「最大可持續產能」。但事涉敏感，俄羅斯與委內瑞拉將另由印度機構審核，伊朗則直接以今年8至10月平均產量為基準。

新制將以「90天內可達成並維持一年」為產能定義，並自2027年起作為配額校準依據。

由於阿聯和伊拉克等國正大幅擴充產能，而部分成員國產能萎縮，產能審核與配額分配極為棘手。這使得改革注定要遭遇巨大阻力，因其結果將直接牽動成員國的未來收入與話語權。2023年的類似審查便曾引發安哥拉不滿退群。然而，在當前油價承壓、且2026年恐出現嚴重供應過剩的背景下，OPEC+亟需讓配額反映真實產能，以提高未來減產行動的可信度。

油價 石油 委內瑞拉

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

2025-11-30 11:30

