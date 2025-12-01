全球瘋抹茶 日農民搶種也不夠 茶廠：供不應求

全球抹茶熱潮持續發燒，導致日本抹茶短缺。(美聯社)

日媒報導，全球抹茶熱潮持續發燒，導致日本 抹茶短缺，產量和設備均供不應求。丸山製茶董事橋本直之（音譯）說：「抹茶的每一個加工環節都面臨短缺」。根據日本茶輸出促進協議會，今年1至8月包含抹茶在內的茶粉出口量創新高，達5162公噸，超越去年全年的5091公噸，出口額為271億日圓（1.78億美元），較2020年全年成長170%。

抹茶大受歡迎，使得美國成了綠茶的最大進口國，購買額遠超其他國家，而歐洲、亞洲、澳洲 也大舉添購。日本最大綠茶飲品製造商伊藤園說，咖啡豆價格飆漲，讓抹茶成了替代選項。

抹茶以碾茶製成，是不同於煎茶的綠茶品種。日本茶生產協會表示，2023年全日本碾茶產量為4176公噸，是2013年的2.3倍。西南部的鹿兒島縣在七年前碾茶產量尚為零，2024年增至超過2000公噸，但碾茶仍供不應求。如今許多日本綠茶農人正在改種輾茶。

去年碾茶價格為每公斤3278日圓（21美元）。愛知縣抹茶業者愛雅（Aiya）社長杉田芳男表示，碾茶價格在過去十年約漲5%，觀光 客與國際市場需求，已將價格推升至「歷史高點」。