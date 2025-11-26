罹癌、不孕風險增加 全球化工業者將逐步停產「永久性化學品」

我的頻道

編譯任中原／綜合外電
全球首要化工業者已默默開始逐步停止生產「永久性化學品（PFAS）」。（歐新社）
全球首要化工業者已默默開始逐步停止生產「永久性化學品（PFAS）」，主因訴訟風險增加，以及歐盟將對這類化學產品的用途實施廣泛的管制。

PFAS化工產品的品類超過1萬種，用途無所不在，能持久存在於環境及人體內，被認為與癌症罹患率及不孕增加有關。由於世人已更加了解這類產品對健康造成的風險，因此美國民眾控告化工業者的案件持續增加；歐盟目前正準備禁用PFAS，只允許一些不易取代的產品續用。

化工大廠巴斯夫公司表示，對於歐盟禁用計畫所涵蓋的PFAS，該公司將會「除去」，但並未表示整個程序將於何時完成。巴斯夫面臨4,500件以上的PFAS汙染訟案，主要是在美國。這些訟案大多與瑞士汽巴化工生產的滅火器泡沫有關，而巴斯夫於2008年買下汽巴。巴斯夫表示，該公司只生產「有限種類」含PFAS的產品，並計劃「在未來幾年內」對客戶提供替代品。

美國藝康集團也表示，將於2026年底開始逐步停產「刻意」由PFAS製造的產品。3M也因為多起訟案，於2022年率先宣布將於今年底在全球全面退出PFAS製造。

據ChemSec運動團體最新發表的年度調查指出，全世界三分之一的化工生產廠商計畫停用PFAS。聯邦投信ESG分析師維斯巴赫警告，許多化工業者「正試圖快速逐步停產」，但仍將「在多年期間」面臨訴訟風險，因為人身傷害指控可能增加。

歐洲化學品管理局（ECHA）8月時表示，將優先要求一些特定產業禁用PFAS，包括技術用途紡織品、軍事用品及醫療用品，並考慮對「風險能夠控管」的項目採取「限時豁免」作法。

